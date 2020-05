GeForce Now: 19 weitere Spiele auf dem Cloud-Gaming-Service nutzbar

Observation (zeitgleich mit dem Release auf Steam und Epic Games Store)

Rez Plz (zeitgleich mit dem Launch auf Steam)

Hunting Simulator 2 (zeitgleich mit dem Launch auf Steam)

Saints Row: The Third Remastered (Epic Games Store)

The Wonderful 101: Remastered

Amnesia: A Machine for Pigs

Divinity: Original Sin Enhanced Edition

Driftland: The Magic Revival

Furi

GUILTY GEAR Xrd -SIGN-

Jagged Alliance - Back in Action

Kingdom: Classic

Lords of The Fallen

Might & Magic Heroes 7 - Trial by Fire

Occupy White Walls

Strategic Mind: Blitzkrieg

Syberia 3

Wargame: Airland Battle

X Rebirth

Nvidia meldet , dass 19 weitere Spiele auf dem Streaming-Dienst GeForce Now auf PC, Mac, Android und Shield-TV gespielt werden können. Der Publisher hebt dabei Observation, Rez Plz, Hunting Simulator 2, Saints Row: The Third Remastered und The Wonderful 101: Remastered als Veröffentlichungen in den vergangenen Tagen hervor.Die "Game Ready on GeForce Now Releases" in dieser Woche sind:Letztes aktuelles Video: Video-Test