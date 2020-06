GeForce Now: Erste Spiele von Square Enix kehren zurück; Nvidia Highlights wird ausgebaut

Battalion 1944

Boundless

Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut

Deus Ex: Mankind Divided

Just Cause 3

Just Cause 4

Life Is Strange

Life Is Strange 2

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Sleeping Dogs: Definitive Edition

Supreme Commander: Forged Alliance

The Awesome Adventures of Captain Spirit

Tomb Raider

Automation - The Car Company Tycoon Game

Hardspace: Shipbreaker (Steam)

Paladins (Epic Games Store)

Power of Seasons

Samurai Shodown Neogeo Collection (Epic)

Satisfactory (Epic)

Smite (Epic)

Die ersten Spiele (14 an der Zahl) von Square Enix sind wieder auf GeForce Now zurück und auf dem Spiele-Streaming-Dienst via Steam spielbar, z.B. Deus Ex: Mankind Divided, Just Cause 4, Life Is Strange, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration und Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition (mit RTX-ON). Aber auch Hardspace: Shipbreaker (Steam) von Focus Home kann bereits genutzt werden. Die Spiele werden gegen 22 Uhr auf den Servern verfügbar sein.Nvidia: "Letzte Woche startete Nvidia mit der Einführung einer neuen Funktion für GeForce Now-Mitglieder. Sie ermöglicht mithilfe von Muster- und Bilderkennung der Cloud Server, epische Momente in Spielen automatisch zu erkennen und festzuhalten. Diese Erweiterung der Nvidia Highlights wird in den kommenden Wochen für noch mehr Benutzer eingeführt. Gleichzeitig wird dieses Feature demnächst auch für noch mehr Spiele verfügbar sein. Ab dieser Woche wird Rocket League unterstützt."Square Enix auf GeForce Now (Steam):Neu auf GeForce Now:Letztes aktuelles Video: Video-Test