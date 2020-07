GeForce Now: 15 weitere Spiele verfügbar

A Story About My Uncle

Arise: A Simple Story (Epic Games Store)

Avorion

Black Desert Online (Russland, Türkei und MENA-Region)

Endless World

Hue

My Time at Portia (Epic)

Neo Cab

Scrap Mechanic

Ultimate Chicken Horse

Besiege

Construction Simulator 2 US - Pocket Edition

Cultist Simulator

Empyrion - Galactic Survival

Last Tide

Trackmania (Epic & Uplay)

Conan Exiles (Epic Games Store)

Desperados 3 (Epic)

Far Cry 3: Blood Dragon (Epic & Uplay)

Hue (Epic)

Lethal League

Lost Castle

Mount & Blade 2: Bannerlord (Epic)

Serial Cleaner

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated (Epic)

Subnautica (Epic)

The Isle

Nvidia meldet , dass ab heute Abend 15 weitere Spiele auf den Servern von GeForce Now nutzbar sein werden. Die Spiele, zu denen auch Avorion sowie Ultimate Chicken Horse und der Rückkehrer Besiege gehören, werden gegen 19:00 Uhr auf den Servern des Spiele-Streaming-Dienstes verfügbar sein. The Escapists 2 und Killing Floor 2, die ab 17 Uhr im Epic Games Store kostenlos angeboten werden, sollen ebenfalls zeitnah via GeForce Now spielbar sein.Neu auf GeForce Now:Zurück auf GeForce Now:In der vergangenen Woche (2. Juli) kamen folgende Titel hinzu:Letztes aktuelles Video: Video-Test