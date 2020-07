Death Stranding (Steam und Epic)

Hyper Scape Open Beta (Uplay)

Enter the Gungeon (Epic Games Store)

Far Cry Primal (Epic)

Metin2

Surviving Mars (Epic)

Totally Accurate Battle Simulator (Epic)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint (Epic)

TrackMania 2 Stadium (Uplay)

Unfortunate Spacemen

Albion Online (via Albion launcher)

Nvidia meldet, dass elf weitere Spiele in dieser Woche via GeForce Now (Spiele-Streaming-Dienst) gespielt werden können. Mit dabei sind diesmal u.a. Death Stranding (inkl. DLSS 2.0 Unterstützung), die Open Beta von Hyper Scape und Albion Online als Rückkehrer. Die Spiele werden gegen 19:00 Uhr auf den Servern verfügbar sein.Neu auf GeForce NOW:Zurück auf GeForce NOW:Letztes aktuelles Video: Video-Test