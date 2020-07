GeForce Now: Neun weitere Spiele verfügbar

Rock of Ages 3: Make & Break

Rogue Company

Tacoma (kostenlos bei Epic bis zum 30. Juli)

FTL: Faster Than Light (Epic)

Steep (Epic und Uplay)

SUPERHOT: Mind Control Delete

Subnautica: Below Zero (Epic)

Supreme Commander 2

The Wind Road

Nvidia meldet, dass heute Abend neun weitere Spiele auf dem Game-Streaming-Dienst GeForce Now verfügbar sein werden. Hierzu gehören z.B. Rock of Ages 3: Make & Break auf Steam sowie Rogue Company im Epic Games Store. Die Spiele werden gegen 19.00 Uhr auf den Servern nutzbar sein.Neu auf GeForce NOW:Darüber hinaus ist Nvidia-Highlights-Unterstützung in Dota 2 integriert worden, wodurch automatisch Videos von "wichtigen" Spielmomenten erfasst und gespeichert werden - mithilfe intelligenter Muster- und Bilderkennung auf den Cloud-Servern.Nvidia: "Dota 2 reiht sich damit in eine wachsende Liste von Spielen ein, die Nvidia Highlights nutzen, darunter Rocket League, Apex Legends, Destiny 2 und mehr. Eine vollständige Liste der Spiele gibt es hier. Demnächst werden sowohl weitere Spiele als auch macOS von Highlights-Unterstützung profitieren."Letztes aktuelles Video: VideoTest