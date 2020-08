Mortal Shell

Peaky Blinders: Mastermind

Black Mesa

Half-Life 2: Deathmatch

Half-Life 2: Episode 2

Steel Division 2

Ghost Recon: Wildlands

Acht weitere Spiele werden heute auf GeForce Now verfügbar sein. Hierzu gehören z.B. Mortal Shell im Epic Games Store sowie Black Mesa auf Steam. Die Spiele werden gegen 19.00 Uhr auf den Servern nutzbar sein. GeForce Now ist wird derzeit auch auf Chromebooks getestet ( wir berichteten )."Und wenn wie jede Woche ein kostenloses Spiel im Epic Games Store verfügbar ist, arbeitet Nvidia schon daran diese so schnell wie möglich für GeForce Now zu optimieren. Diese Woche arbeitet das Team von GeForce Now an God's Trigger."Neu auf GeForce NOW:Letztes aktuelles Video: VideoTest