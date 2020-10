GeForce Now: Spiele-Bibliothek umfasst mittlerweile 650 Titel

Second Extinction (Steam)

Out of Reach: Treasure Royale (Steam)

Amnesia: A Machine for Pigs (Epic Games Store)

Kingdom: New Lands (Epic Games Store)

Cake Bash

Medieval Dynasty

Port Royale 4

Pro Cycling Manager 2018

Skyforge (Steam und My.com)

Thief: Deadly Shadows

Uno (Uplay)

Assassin's Creed Chronicles: Russia (Uplay)

Hotshot Racing

Rising Storm 2: Vietnam (Epic Games Store)

Starpoint Gemini Warlords

Subnautica (Steam)

Subnautica: Below Zero (Steam)

The Survivalists (Steam)

Tomb Raider 1

Tomb Raider 2

Vampyr (Epic Games Store)

Mittlerweile gibt es über 650 Spiele in der Spiele-Bibliothek von GeForce NOW . Mit dem heutigen Update kommen elf weitere Titel dazu, z.B. Second Extinction, Medieval Dynasty und Port Royale 4. Die Spiele werden gegen 19:00 Uhr auf den Servern des Spiele-Streaming-Dienstes verfügbar sein. Die Liste aller Spiele, die man auf GeForce Now nutzen kann, findet ihr hier Neu auf GeForce NOW (ab dem 15. Oktober):Neuzugänge der vergangenen Woche (08. Oktober):Letztes aktuelles Video: VideoTest