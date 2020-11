GeForce Now: Neue Spiele nutzbar, darunter Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Valhalla (Epic Games Store und Ubisoft Connect)

Bright Memory (Steam)

The Falconeer (Steam)

XIII (Steam)

Rune 2: Decapitation Edition (Steam; 13. November)

Among Us

Car Trader Simulator

Dungeons 3 (kostenlos im Epic Games Store bis zum 12. November)

Endless Space

Hammerting

Heroes & Generals

NARAKA: BLADEPOINT Closed Beta

Ride 4

Splinter Cell: Chaos Theory

Worms Rumble Open Beta

Die Spiele-Bibliothek von GeForce Now wird in dieser Woche wieder mit fünf neuen Spiele erweitert. Neben Assassin's Creed Valhalla wird man auch Bright Memory, The Falconeer und Rune 2: Decapitation Edition (ab dem 13.11.) spielen können. Die Liste aller Spiele, die man auf dem Spiele-Streaming-Dienst von Nvidia nutzen kann, findet ihr hier Nvidia: "GeForce-Now-Mitglieder können ab heute ihren inneren Wikinger entfesseln und mit ihm die Welt von Assassin’s Creed Valhalla erkunden - und das auf jedem PC, Mac, Android, Chromebook oder Shield TV. (...) Die Spiele werden gegen 19.00 Uhr auf den Servern verfügbar sein sofern nicht anders angegeben."Neu auf GeForce NOW (ab dem 12. November):Neuzugänge der vergangenen Woche (5. November):Letztes aktuelles Video: VideoTest