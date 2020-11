GeForce Now: Spiele-Streaming im Safari-Browser auf iOS-Geräten (Fortnite-Umweg), Zusammenarbeit mit GOG.com und weitere Pläne

Den Spiele-Streaming-Dienst GeForce Now von Nvidia wird man im Laufe des heutigen Tages auch im Safari-Browser auf iOS-Geräten (iPads und iPhones) nutzen können. Zunächst wird dieser Web-Dienst in einer Beta-Phase getestet (zur Website: play.geforcenow.com ). Gesteuert werden die gestreamten Spiele via Controller, der via Bluetooth mit dem Endgerät verbunden wird, z.B. mit Xbox-Controller oder DualShock 4. Nvidia empfiehlt wiederum Razer Kishi als Controller-Lösung für Smartphones (siehe Bild oben). Die Steuerung via Maus und Tastatur soll nicht möglich sein. Einfache Funktionen (Login etc.) würden mit Maus und Tastatur zwar funktionieren, aber das Umschauen bzw. die Steuerung der Kamera in 3D-Spielen sei problematisch.Nvidia setzt auf eine Web-Lösung (webRTC), um Game-Streaming auf iOS zu realisieren, anstatt eine eigene GeForce-Now-App im App Store zu veröffentlichen. "Diesen Hinweis" hätten sie direkt von Apple bekommen, da solche Streaming-Apps aus dem App Store verbannt werden könnten ( Details ). Fortnite , das noch immer aus dem App Store verbannt ist, könnte man per GeForce Now übrigens wieder auf iOS-Geräten spielen. Da Nvidia aber mit Epic Games an einer Touch-freundlichen Version des Spiels arbeitet, wird das Battle-Royale-Spiel erst "etwas später" via GeForce Now bereitstehen.GeForce Now kann man fortan auf PC, Mac, Mobile, TV, Chromebook und via Web-Client im Safari-Browser nutzen - bis maximal 1080p und 60 fps, teilweise auch mit RTX-Effekten je nach Spiel. Der Google-Browser Chrome soll im 1. Quartal 2021 auch auf PC, Linux, Mac und Android unterstützt werden, abermals wird auf webRTC gesetzt - bisher liefen nur Chrome-Testläufe mit dem Chromebook.Aktuell hat GeForce Now knapp fünf Millionen registrierte Nutzer, die 750 Spiele nutzen können, dazu gehören 75 Free-to-play-Titel. Der Zugriff auf Free-to-play-Titel wie Fortnite, Apex Legends, Warframe, Dota 2, Destiny 2 und Rocket League sei laut Nvidia sehr wichtig und deswegen sollen auch möglichst alle Spiele, die kostenlos im Epic Games Store verteilt werden, auf GeForce Now verfügbar sein. Des Weiteren soll die Plattform zunehmend und schrittweise verbessert werden.Außerdem wird GOG.com als Partner ins Cloud-Streaming-Boot geholt. In Zukunft wird man Spiele von GOG.com auf GeForce Now spielen können. Konkrete Angaben wurden noch nicht gemacht, aber die Betreiber des Streamingdienstes hoffen, dass Cyberpunk 2077 und The Witcher 3: Wild Hunt den Anfang machen werden. Ob alle Spiele von GOG.com via Streaming spielbar sein werden, bleibt abzuwarten, ist aber unwahrscheinlich. Ob der GOG.com-Client Galaxy 2.0 verwendet werden kann, ist ebenfalls unklar. Entsprechende Nachfragen wurden noch nicht beantwortet. Bisher werden hauptsächlich Steam, der Epic Games Store und Uplay/Ubisoft Connect unterstützt.Alle Käufer einer GeForce RTX 3070, 3080 und 3090 erhalten bei der Registrierung ihrer Grafikkarte außerdem eine einjährige Geforce-Now-Mitgliedschaft. Last but not least wird GeForce Now in Zusammenarbeit mit Zain bald auch in Saudi-Arabien verfügbar sein. Der Beta-Test mit weiteren Partnern in Korea (LG U+ und KDDI), Japan (Softbank), Russland (GFN.ru) und Taiwan ist ebenfalls abgeschlossen worden.Letztes aktuelles Video: VideoTest