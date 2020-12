GeForce Now: Weitere Spiele verfügbar, auch Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 (Gog.com, Epic Games Store und Steam; auch mit RTX-On für Gründer-Mitglieder)

Pillars of Eternity (Epic Games Store)

Tyranny (Epic Games Store)

Sowie die Spiele-Demos beim Game Awards Festival auf Steam

Empire of Sin (Steam)

Immortals Fenyx Rising (Ubisoft Connect und Epic Games Store)

Per Aspera (Steam)

Phoenix Point: Year One Edition (Steam)

Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate (Steam)

Dead Cells (Epic Game Store)

Door Kickers 2 Task Force North

Path of Exile (Epic Game Store)

Die Spiele-Bibliothek von GeForce Now wird in dieser Woche wieder mit drei neuen Spiele erweitert. Neben Pillars of Eternity und Tyranny, die beide kostenlos im Epic Games Store angeboten werden, kann auch Cyberpunk 2077 mit Raytracing-Funktionen (Gründer-Mitgliedschaft erforderlich) auf dem Spiele-Streaming-Dienst von Nvidia gespielt werden. Eine Liste mit allen nutzbaren Titeln findet ihr hier Nvidia: "Das Game Awards Festival, bei dem jedes Jahr die Besten im Bereich Videospiele und Esport ausgezeichnet werden, hat NVIDIA als offiziellen Streaming-Partner ausgewählt. Alle GeForce-NOW-Mitglieder werden ab dem 10. Dezember die Gelegenheit haben, die neuesten Spiele-Demos in GeForce-Qualität in der Cloud zu spielen - egal, ob sie PC, Mac, Chromebook, SHIELD TV, Android-Gerät oder iOS Safari nutzen."Neu auf GeForce NOW (ab dem 10. Dezember):Neuzugänge der vergangenen Woche (03. Dezember):