GeForce Now: 30 weitere Spiele für den Februar; Streaming im Chrome-Browser auf PC & Mac

Apex Legends Season 8 (Origin and Steam)

Blue Fire (Steam)

Code2040 (Steam)

Curious Expedition 2 (Steam)

Magicka 2 (Steam)

Might & Magic Heroes 5: Tribes of East (Steam)

Mini Ninjas (Steam)

Order of Battle: World War 2 (Steam)

Path of Wuxia (English; Steam)

Secret World Legends (Steam)

Valheim (Steam)

Warhammer 40.000 Gladius Relics of War (Epic Games Store)

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood (Epic Games Store)

Art of Rally

Darkest Hour: A Hearts of Iron Game

Day of Infamy

Everspace

Farm Manager 2018

Farmer's Dynasty

Lara Croft and the Temple of Osiris

Lumberjack's Dynasty

Observer: System Redux

Outriders Demo

Project Highrise

Rise of Industry

Sniper: Ghost Warrior 2

South Park: The Fractured But Whole

South Park: The Stick of Truth

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3

Thea 2: The Shattering

Zum einjährigen Geburtstag von GeForce Now hat Nvidia 13 Spiele angekündigt , die ab heute auf der Streaming-Plattform gespielt werden können. Des Weiteren geben sie einen Ausblick auf die weiteren Spiele-Pläne für den Februar 2021.Außerdem ist heute die Beta-Version von GeForce Now im Chrome-Browser auf PCs und Macs verfügbar ( zur Website ). Man kann also über den Browser auf den Dienst zugreifen. Die Mac-Unterstützung wird zudem auf Apple M1-basierte Hardware ausgebaut (Anmerkung: dies geschieht immer noch über Rosetta, wird aber jetzt offiziell unterstützt).Folgende Spiele werden ab heute (um 19 Uhr) auf GeForce Now verfügbar sein:Folgende Spiele sind noch für den Februar geplant, wobei die Liste noch mit Neuheiten ergänzt werden kann:Letztes aktuelles Video: VideoTest