GeForce Now: 21 weitere Spiele im März 2021

Disgaea PC (Steam)

Legends of Aria (Steam)

Loop Hero (Steam)

The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos (Steam)

Wargame: Red Dragon (kostenlos im Epic Games Store; bis zum 11. März)

WRC 8 FIA World Rally Championship (Steam)

Door Kickers (Steam)

Monopoly Plus (Steam)

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4 (Steam)

Narita Boy (Steam)

Overcooked!: All You Can Eat (Steam)

Pascal's Wager - Definitive Edition (Steam)

Spacebase Startopia (Steam und Epic Games Store)

System Shock: Enhanced Edition (Steam)

Endzone - A World Apart (Steam)

Thief Gold (Steam)

Trackmania United Forever (Steam)

Uno (Steam)

Workers & Resources: Soviet Republic (Steam)

Worms Reloaded (Steam)

Wrench (Steam)

Nvidia meldet, dass (mindestens) 21 weitere Spiele in diesem März auf GeForce Now spielbar sein werden. Sechs Spiele werden ab heute verfügbar sein.Folgende Spiele werden im Laufe des Tages auf GeForce Now spielbar sein:Folgende Spiele sollen im März auf GeForce Now spielbar sein:Nvidia: "GeForce NOW-Mitglieder können die neuen und viele weitere Spiele in ihren bevorzugten digitalen Stores kaufen und auf allen unterstützten Geräten spielen - PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, Android oder Android TV. Mit NVIDIAs kontinuierlichem Engagement für wöchentlich neue Spiele gibt es immer eine neue Welt zu erforschen, ein Rätsel zu lösen oder ein Match zu gewinnen. (...) Der neue 'Backbone-One'-Controller ist nun ebenfalls Teil des GeForce-NOW-Recommend-Product-Programms. Es handelt sich hierbei um einen iPhone-Game-Controller, der sich nahtlos in das Safari iOS-Erlebnis von GeForce NOW einfügt"Letztes aktuelles Video: VideoTest