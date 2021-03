GeForce Now: Vier Witcher-Spiele via GOG.com nutzbar und weitere Neuzugänge

Thronebreaker: The Witcher Tales (GOG.com)

The Witcher Adventure Game (GOG.com)

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition (GOG.com)

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition (GOG.com)

Stronghold: Warlords (Steam)

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4 (Steam)

Pascal's Wager: Definitive Edition (Steam)

Uno (Steam)

Workers & Resources: Soviet Republic (Steam)

Nvidia baut die Zusammenarbeit mit CD Projekt aus und nimmt vier GOG.com-Spiele in das Programm von GeForce NOW auf. Die vier Titel sind: Thronebreaker: The Witcher Tales, The Witcher Adventure Game, The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition und The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition. Bisher war lediglich Cyberpunk 2077 auf GOG.com via GeForce Now spielbar. Der erste Teil fehlt allerdings. Außerdem sind ab heute Abend (um 19 Uhr) noch Stronghold: Warlords, Pascal's Wager: Definitive Edition und Workers & Resources: Soviet Republic via GeForce NOW verfügbar.Nvidia: "GeForce-NOW-Mitglieder, die Spiele aus der 'The-Witcher'-Reihe auf GOG.com besitzen, können diese ab sofort auf all ihren Geräten spielen - und zwar mit Hilfe der Streaming-Server von GeForce NOW. Zudem können Mitglieder ihre besten Gameplay-Momente in The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition ganz einfach mit den GeForce-NOW-Sharing-Tools festhalten. Mit Nvidias In-Game-Overlay können sie ihre besten Kämpfe gegen Monster aufnehmen oder mit Nvidia Freestyle ihren eigenen Signature-Look kreieren. Außerdem gelingen mit Ansel stets perfekte Fotos von Geralt aus jedem Winkel der (...) Open-World von CDPR."Die vollständige Liste der Spiele dieser Woche umfasst:Letztes aktuelles Video: VideoTest