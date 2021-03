GeForce Now: Priority-Mitgliedschaft ersetzt Gründer-Abo und weitere Updates für den Game-Streaming-Dienst

Do Not Feed the Monkeys (Steam)

GoNNER (Steam)

Loop Hero (Epic Games Store)

Monopoly Plus (Steam)

Snooker 19 (Steam)

System Shock: Enhanced Edition (Steam)

Wanba Warriors (Steam)

Nvidia stellt die Struktur der Mitgliedschaft von GeForce NOW um. Während der kostenlose Standardzugriff (Session-Dauer: 1 Stunde) bestehen bleibt, wird die zeitlich begrenzt verfügbare "Gründer-Mitgliedschaft" eingestellt (bevorzugter Server-Zugriff, längere Session-Dauer und RTX ON). Die Gründer-Mitgliedschaft wird von der GeForce-NOW-Priority-Mitgliedschaft abgelöst, die 9,99 Euro pro Monat bzw. 99,99 Euro für ein Jahr kosten wird. Priority-Mitglieder erhalten weiterhin bevorzugten Zugriff auf die GeForce-Now-Server, eine längere Session-Dauer und RTX-Features (Raytracing und DLSS). Diejenigen, die über eine aktive Gründer-Mitgliedschaft verfüg(t)en, werden für "den Rest ihres Lebens" weiterhin 5,49 Euro (oder 27,45 Euro für sechs Monate) für den Dienst zahlen. Weitere Details findet ihr hier . GeForce NOW verließ im Februar 2020 die Beta-Phase und verzeichnet mittlerweile fast zehn Millionen Nutzer.Außerdem sind einige Verbesserungen für den Game-Streaming-Dienst angekündigt worden, die in der nächsten Woche zur Verfügung stehen sollen. So ist eine adaptive V-Sync-Funktion geplant, die dafür sorgen soll, dass sich der GeForce-Now-Server an die Bildwiederholrate des Nutzers (z.B. 60 Hz/fps oder 59,94 Hz/fps) anpassen und damit Ruckler verhindert werden, sofern die Spiele es unterstützen. Eine neue adaptive De-Jitter-Technologie soll es ermöglichen, die Bitraten zu erhöhen, um die Bildqualität auch bei schwankender Verbindungsqualität zu verbessern. In den nächsten ein oder zwei Monaten soll zudem dafür gesorgt werden, dass wichtige Spiele - je nach Plattform - schneller geladen werden. Auch die Server-Kapazitäten sollen kontinuierlich ausgebaut werden, zusätzlich zu den GeForce-NOW-Neustarts mit Partnern in Saudi-Arabien, Türkei und Australien. Weitere Details findet ihr hier Folgende Spiele werden im Laufe des Tages auf GeForce Now spielbar sein:Letztes aktuelles Video: VideoTest