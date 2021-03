GeForce Now: Weitere Spiele auf dem Streaming-Dienst verfügbar

Spacebase Startopia (Steam und Epic Games Store)

Overcooked! All you can Eat! (Steam)

Paradise Lost (Steam)

Door Kickers (Steam)

Evoland Legendary Edition (Steam)

Iron Conflict (Steam)

Railroad Corporation (Steam)

Sword and Fairy 7 Trial (Steam)

Thief Gold (Steam)

Trackmania United Forever (Steam)

Worms Reloaded (Steam)

Wrench (Steam)

Nvidia hat ein Dutzend Spiele angekündigt, die ab heute auf dem Spiele-Streaming-Dienst genutzt werden können. Spacebase Startopia , das am morgigen Freitag auf Steam und GOG.com erscheinen wird, soll außerdem unterstützt werden. Des Weiteren hat Nvidia einige Spiele-Rabatt-Angebote aufgelistet ( zur Website ).In der vergangenen Woche hat die Priority-Mitgliedschaft das Gründer-Abo ersetzt. Zudem wurden weitere Verbesserungen für den Game-Streaming-Dienst vorgestellt ( wir berichteten ).Folgende Spiele werden im Laufe des Tages auf GeForce Now spielbar sein:Letztes aktuelles Video: VideoTest