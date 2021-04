GeForce Now: 13 weitere Spiele verfügbar, darunter Outriders; April-Plan vorgestellt

Outriders (Epic Games Store und Steam)

Narita Boy (Steam)

Tales of the Neon Sea (Epic Games Store)

A-Train PC Classic (Steam)

Endzone - A World Apart (Steam)

Forts (Steam)

Might & Magic X Legacy (Ubisoft Connect)

Mr. Prepper (Steam)

Nine Parchments (Steam)

Re:Zero -Starting Life in Another World- The Prophecy of the Throne (Steam)

Rhythm Doctor (Steam)

Shadowrun: Hong Kong - Extended Edition (Steam)

Styx: Master of Shadows (Steam)

41 Hours (Steam)

Beholder 2 (Steam)

Chinese Parents (Steam)

Earth Defense Force: Iron Rain (Steam)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4 (Steam)

Postal 4: No Regerts (Steam)

R-Type Final 2 (Steam)

Shio (Steam)

Spintires (Steam)

Stronghold 2 (Steam)

Stronghold 3 Gold (Steam)

Stronghold Crusader 2 (Steam)

Stronghold Crusader HD (Steam)

Stronghold HD (Steam)

Stronghold Kingdoms (Steam)

Tomb Raider: The Last Revelation (Steam)

Torchlight (Epic Games Store & Steam)

Torchlight 3 (Steam)

Trine: Enchanted Edition (Steam)

Turnip Boy Commits Tax Evasion (Steam)

Watch Your Ride - Biking Game (Steam)

Nvidia hat 13 Spiele angekündigt, die im Laufe des heutigen Tages via GeForce Now gespielt werden können. Zu den Titeln gehören Outriders Mr. Prepper und auch Narita Boy . Mindestens 21 weitere Spiele sollen im April noch hinzukommen. Das Angebot des Spiele-Streaming-Dienstes wird in der Regel am Donnerstag (GFN-Thursday) ausgebaut.Diese Spiele erscheinen zum GFN-Thursday am 1. April:GeForce Now ist ein Cloud-Gaming-Dienst. Vereinfacht gesagt, mietet man sich ein PC-System in einem Rechenzentrum und kann auf diesem virtuellen Rechner bestimmte Spiele aus seinen eigenen Bibliotheken sowie viele Free-to-play-Titel starten. Das Spiel läuft nativ in der Cloud und wird auf unterschiedliche Endgeräte gestreamt. Eine Übersicht über die unterstützten Spiele findet ihr hier Nvidia: "GeForce-NOW-Mitglieder können die neuen und viele weitere Spiele in ihren bevorzugten digitalen Stores kaufen und auf allen unterstützten Geräten spielen - PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, Android oder Android TV."Kürzlich wurde das Gründer-Abo durch die Priority-Mitgliedschaft ersetzt. Zudem wurden weitere Verbesserungen für den Game-Streaming-Dienst vorgestellt ( wir berichteten ).Weitere GFN-Thursday-Ankündigungen für den April:Letztes aktuelles Video: VideoTest