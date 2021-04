GeForce Now: 15 weitere Spiele verfügbar

AO Tennis 2 (Steam)

Beholder 2 (Steam)

Far Cry 2: Fortunes Edition (Epic Games Store)

Outriders (Epic Games Store)

Nigate Tale (Steam)

Postal 4: No Regrets (Steam)

Sheltered (Steam)

Shio (Steam)

Tomb Raider 4: The Last Revelation (Steam)

Torchlight (Steam)

Torchlight 3 (Steam)

Trine: Enchanted Edition (Steam)

Vigil: The Longest Night (Steam)

Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest (Steam)

Yes, Your Grace (Steam)

Nvidia erweitert immer donnerstags (am "GFN-Thursday") die Spiele-Unterstützung der Game-Streaming-Plattform GeForce Now . Im Laufe des heutigen Tages sollen 15 Spiele hinzukommen.Die vollständige Liste der Spiele dieser Woche umfasst:Nvidia: "Mortal Shell erhält die volle RTX-Unterstützung, während Medieval Dynasty und Observer System Redux DLSS-Unterstützung erhalten, um die Bildqualität zu verbessern und gleichzeitig die Framerate zu erhalten. (...) Diese Woche können Mitglieder das seltene Noble-Oasis-Outfit aus dem Spiel Spellbreak freischalten. Es ist die neueste In-Game-Belohnung in einer Reihe von Vorteilen für GeForce-NOW-Mitglieder, die verschiedene Boni für Discord, ARK: Survival Evolved, Hyperscape, Warface, Warframe und mehr umfasst."GeForce Now ist ein Cloud-Gaming-Dienst. Vereinfacht gesagt, mietet man sich ein PC-System in einem Rechenzentrum und kann auf diesem virtuellen Rechner bestimmte Spiele aus seinen eigenen Bibliotheken sowie viele Free-to-play-Titel starten. Das Spiel läuft nativ in der Cloud und wird auf unterschiedliche Endgeräte gestreamt. Eine Übersicht über die unterstützten Spiele findet ihr hier Nvidia: "GeForce-NOW-Mitglieder können die neuen und viele weitere Spiele in ihren bevorzugten digitalen Stores kaufen und auf allen unterstützten Geräten spielen - PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, Android oder Android TV."Kürzlich wurde das Gründer-Abo durch die Priority-Mitgliedschaft ersetzt. Zudem wurden weitere Verbesserungen für den Game-Streaming-Dienst vorgestellt ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: VideoTest