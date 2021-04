GeForce Now: 15 weitere Spiele verfügbar

Anno 2070 (Steam)

Anno 2205 (Steam)

Cardaclysm (Steam)

Chinese Paladin: Sword and Fairy (Steam)

Darksiders: Warmastered Edition (Epic Games Store)

Exanima (Steam)

Port Royale 4 (Epic Games Store)

Rayman Legends (Steam)

Skyborn (Steam)

Torchlight (Epic Games Store)

Turnip Boy Commits Tax Evasion (Steam)

Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr (Steam)

Worms: Clan Wars (Steam)

Yes, Your Grace (Epic Games Store)

Yuppie Psycho: Executive Edition (Steam)

Wie schon in der Vorwoche können ab heute 15 weitere Spiele auf GeForce Now genutzt werden. Auch die kostenlose Chaos-Wastes-Erweiterung für Warhammer: Vermintide 2 und Immortals Fenyx Rising: Die verlorenen Götter (DLC#3) sind auf dem Streaming-Dienst von Nvidia verfügbar.Die vollständige Liste der Spiele dieser Woche umfasst:GeForce Now ist ein Cloud-Gaming-Dienst. Vereinfacht gesagt, mietet man sich ein PC-System in einem Rechenzentrum und kann auf diesem virtuellen Rechner bestimmte Spiele aus seinen eigenen Bibliotheken sowie viele Free-to-play-Titel starten. Das Spiel läuft nativ in der Cloud und wird auf unterschiedliche Endgeräte gestreamt. Eine Übersicht über die unterstützten Spiele findet ihr hier Nvidia: "GeForce-NOW-Mitglieder können die neuen und viele weitere Spiele in ihren bevorzugten digitalen Stores kaufen und auf allen unterstützten Geräten spielen - PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, Android oder Android TV."Kürzlich wurde das Gründer-Abo durch die Priority-Mitgliedschaft ersetzt. Zudem wurden weitere Verbesserungen für den Game-Streaming-Dienst vorgestellt ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: VideoTest