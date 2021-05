GeForce Now: Spiele-Aufgebot soll im Mai mit mindestens 61 Titeln erweitert werden

Alan Wake (Steam)

Alan Wake's American Nightmare (Steam)

Assetto Corsa (Steam)

Beat Cop (Steam)

Call of Juarez: Gunslinger (Steam)

Chronicon (Steam)

Death Rally (Steam)

Hitman 2: Silent Assassin (Steam)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4 (Epic Games Store)

MotoGP 21 (Steam)

Observer System Redux (Epic Games Store)

Pacify (Steam)

Pine (Kostenlos im Epic Games Store bis 13. Mai)

Project: Gorgon (Steam)

The Shore(Steam)

Steep (Steam)

Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist (Steam)

41 Hours (Steam)

Bad North (Steam, Epic Games Store)

Battlefleet Gothic: Armada (Steam)

Beyond Good & Evil (Steam)

Breathedge (Steam, Epic Games Store)

Bridge Constructor Portal (Steam)

Chess Ultra (Steam)

Child of Light (Ubisoft Connect)

Cyber Hook (Steam)

Deathsmiles (Steam)

Enlisted (Native Launcher)

Groove Coaster (Steam)

Hearts of Iron 2 Complete (Steam)

Hearts of Iron 3 (Steam)

Hood: Outlaws & Legends (Steam, Epic Games Store)

Hyperdrive Massacre (Steam)

Imagine Earth (Steam)

Just Die Already (Steam)

Kill It With Fire (Steam)

King's Bounty: Dark Side (Steam)

Last Epoch (Steam)

Monopoly Plus (Ubisoft Connect)

Monster Prom (Steam)

Necromunda: Underhive Wars (Steam)

OneShot (Steam)

Ostriv (Steam)

Outland (Steam)

Outlast 2 (Steam)

Red Wings: Ace of the Skies (Steam)

Redout: Enhanced Edition (Steam)

Rime (Steam)

Sabotaj (Steam, nur in Europa)

Space Crew (Steam)

Space Invaders Extreme (Steam)

Super Mecha Champions (Steam)

Thea: The Awakening (Steam)

Three Kingdoms: The Last Warlord (Steam)

Tomb Raider Legend (Steam)

Trainz Railroad Simulator 2019 (Steam)

Valiant Hearts: The Great War (Ubisoft Connect)

Warhammer 40.000: Inquisitor – Prophecy (Steam)

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground (Steam)

Warlock - Master of the Arcane (Steam)

When Ski Lifts Go Wrong (Steam)

Im Mai 2021 möchte Nvidia das Spiele-Aufgebot auf GeForce Now mit mindestens 61 Titeln erweitern. Für den heutigen "GFN-Thursday" sind 17 Neuzugänge für den Spiele-Streaming-Dienst geplant, dazu gehören u.a. Alan Wake (Steam), Call of Juarez: Gunslinger (Steam), MotoGP 21 (Steam) und Pine (Epic Games Store; Free Game).Folgende Spiele können ab dieser Woche auf GeForce Now genutzt werden:Folgende Spiele sollen im Mai noch folgen:GeForce Now ist ein Cloud-Gaming-Dienst. Vereinfacht gesagt, mietet man sich ein PC-System in einem Rechenzentrum und kann auf diesem virtuellen PC-System bestimmte Spiele aus seinen eigenen Bibliotheken sowie viele Free-to-play-Titel starten. Das Spiel läuft nativ in der Cloud und wird auf unterschiedliche Endgeräte gestreamt. Eine Übersicht über die unterstützten Spiele findet ihr hier Nvidia: "GeForce-NOW-Mitglieder können die neuen und viele weitere Spiele in ihren bevorzugten digitalen Stores kaufen und auf allen unterstützten Geräten spielen - PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, Android oder Android TV."Letztes aktuelles Video: VideoTest