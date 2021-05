GeForce Now: 17 weitere Spiele wie Snowrunner verfügbar, Phantom Abyss kommt zum PC-Start im Juni

Im Rahmen des gestrigen "GFN-Thursday" wurden 17 Neuzugänge für den Spiele-Streaming-Dienst GeForce Now präsentiert, dazu gehören u.a. Snowrunner (Steam) oder ab Sonnabend, 22. Mai auch Saints Row: The Third Remastered . Der frisch angekündigte , prozedural generierte Plattformer Phantom Abyss soll zum Start im Juni ebenfalls sofort per GeForce Now verfügbar sein.Laut Pressemitteilung befinden sich im Aufgebot fünf Titel, die diese Woche neu erscheinen. Weitere zwölf Titel sollen die Woche abrunden und bringen demnach die Gesamtzahl der Spiele, die die GeForce-Now-Bibliothek diese Woche erweitern, auf 17:"Eines dieser neuen Spiele ist Saints Row: The Third Remastered, das Ende dieser Woche auf Steam erscheint. Parallel zum Steam-Launch feiert die Epic-Games-Store-Version ihre Rückkehr auf GeForce NOW. Die Topmeldung der Woche ist jedoch die Ankündigung von Phantom Abyss von Devolver Digital und Team WIBY, das diesen Sommer für PC erscheint und sofort auf GeForce NOW verfügbar sein wird.Devolver Digital und Team WIBY haben eine aufregende Variante des Dungeon-Crawler-Genres entwickelt, die sie GeForce-NOW-Mitgliedern zum Release zur Verfügung stellen. 'Phantom Abyss und GeForce NOW passen perfekt zusammen', sagt Josh Sanderson, Lead Programmer bei Team WIBY. 'Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler jeden Dungeon erkunden. Und jetzt können sie diese Abenteurer sogar über die Cloud streamen, selbst wenn ihr Gaming-PC nicht auf dem neuesten Stand ist.'""Die Liste aller neuen Spiele, die nun auf GeForce NOW verfügbar sind, beinhaltet:- Snowrunner (Day-And-Date-Release auf Steam am 18. Mai)- Siege Survival Gloria Victis (Day-And-Date-Release auf Steam am 18. Mai)- Just Die Already (Day-And-Date-Release auf Steam am 20. Mai)- 41 Hours (Day-And-Date-Release auf Steam am 21. Mai)- Saints Row: The Third Remastered (auf Steam ab 22. Mai, sowie Rückkehr der Epic-Games-Store-Version)- Bad North (Steam)- Beyond Good & Evil (Ubisoft Connect)- Chess Ultra (Steam)- Groove Coaster (Steam)- Hearts of Iron 2: Complete (Steam)- Monster Prom (Steam)- OneShot (Steam)- Outlast 2 (Steam)- Red Wings: Aces of the Sky (Steam)- Space Invaders Extreme (Steam)- Warlock: Master of the Arcane (Steam)- WRC 8 Fia World Rally Championship (Epic Games Store)"Letztes aktuelles Video: VideoTest