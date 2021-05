GeForce Now: GFN-Thursday mit 22 weiteren Spielen und DLCs

Biomutant (Steam und Epic Games Store)

King of Seas (Steam)

Maneater (Steam)

Imagine Earth (Steam)

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground (Steam)

Bad North (Epic Games Store)

Black Desert Online for Turkey (Pearl Abyss)

Breathedge (Steam und im Epic Games Store)

Bullet Girls Phantasia (Steam)

Cyber Hook (Steam)

Deathsmiles (Steam)

Enlisted (Native Launcher)

Kill It With Fire (Steam)

Last Epoch (Steam)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3 (Epic Games Store)

Monopoly Plus (Ubisoft Connect)

Necromunda: Underhive Wars (Steam)

Redout: Enhanced Edition (Steam)

Saviors of Sapphire Wings / Stranger of Sword City Revisited (Steam)

Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut (Steam)

Trainz Railroad Simulator 2019 (Steam)

Valiant Hearts: The Great War (Ubisoft Connect)

Hunt Showdown - The Committed

Conan Exiles: Isle of Siptah

Iron Harvest - Operation Eagle

Am heutigen GFN-Thursday wird die GeForce-Now-Bibliothek um 22 weitere Spiele und einige Download-Erweiterungen ergänzt. Mit dabei sind Biomutant, King of Seas, Imagine Earth und Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground.Der "GFN-Thursday" ist der Donnerstag, an dem Nvidia die GeForce-Now-Bibliothek auf wöchentlicher Basis aktualisiert, wobei Biomutant, King of Seas und Maneater (Steam) schon am 25. Mai zur Verfügung standen.Die Liste der neu verfügbaren Spiele auf GeForce Now beinhaltet:Nvidia: "DLCs ohne Download spielen: GeForce NOW sorgt dafür, dass Lieblingsspiele automatisch auf dem neuesten Stand sind und User nicht nach Spiele-Updates und Patches suchen müssen. Anmelden, PLAY klicken und direkt ein optimales Cloud-Gaming-Erlebnis genießen inklusive der neuesten Erweiterungen und anderer herunterladbarer Inhalte - ganz ohne lokale Downloads."Neue DLCsGeForce Now ist ein Cloud-Gaming-Dienst. Vereinfacht gesagt, mietet man sich ein PC-System in einem Rechenzentrum und kann auf diesem virtuellen PC-System bestimmte Spiele aus seinen eigenen Bibliotheken sowie viele Free-to-play-Titel starten. Das Spiel läuft nativ in der Cloud und wird auf unterschiedliche Endgeräte gestreamt. Eine Übersicht über die unterstützten Spiele findet ihr hier Nvidia: "GeForce-NOW-Mitglieder können die neuen und viele weitere Spiele in ihren bevorzugten digitalen Stores kaufen und auf allen unterstützten Geräten spielen - PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, Android oder Android TV."Letztes aktuelles Video: VideoTest