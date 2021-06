GeForce Now: Spiele-Aufgebot soll im Juni mit mindestens 38 Titeln erweitert werden

Before We Leave (Steam)

Creativerse (Steam)

Empire of Angels 4 (Steam)

Hokko Life (Steam)

Necromunda: Hired Gun (Steam, Epic Games Store)

Pro Cycling Manager 2021 (Steam)

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (Steam)

Thea: The Awakening (Steam)

Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier (Ubisoft Connect)

Tour de France 2021 (Steam)

Tour de France 2020 (Steam)

X3: Reunion (Steam)

Xuan Yuan Sword: The Gate of Firmament (Steam)

Amid Evil (Steam)

Dual Universe (Native Client)

Encased: A Sci-Fi Post-Apocalyptic RPG (Steam)

The Final Station (Steam)

Guilty Gear -Strive- (Steam)

Morbid: The Seven Acolytes (Steam)

Neptunia Virtual Stars (Steam)

Not The Robots (Steam)

Pathway (Steam)

Phantom Abyss (Steam)

Quest Hunter (Steam)

Roguebook (Steam)

Spirit of the North (Steam)

Starbase (Steam)

Strategic Mind: Spectre of Communism (Steam)

Strategic Mind: The Pacific (Steam)

Supraland (Steam)

Sword & Fairy (Steam)

Sword & Fairy 2 (Steam)

Sword & Fairy 3 (Steam)

Sword & Fairy 3 Ex (Steam)

Tools Up! (Steam)

Townsmen - A Kingdom Rebuilt (Steam)

The Universim (Steam)

Vikings - Wolves of Midgard (Steam)

Im Juni 2021 möchte Nvidia das Spiele-Aufgebot auf GeForce Now mit mindestens 38 Titeln erweitern. Für den heutigen "GFN-Thursday" sind 13 Neuzugänge für den Spiele-Streaming-Dienst geplant. Zu den Neuzugängen dieser Woche gehören Necromunda: Hired Gun (Steam, Epic Games Store), Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (Steam), Before We Leave (Steam) und Empire of Angels 4 (Steam).Die Liste der 13 Spiele, die ab dieser Woche bei GeForce NOW verfügbar sind:Im Juni 2021 sollen folgende Spiele auf GeForce Now zur Verfügung stehen:GeForce Now ist ein Cloud-Gaming-Dienst. Vereinfacht gesagt, mietet man sich ein PC-System in einem Rechenzentrum und kann auf diesem virtuellen PC-System bestimmte Spiele aus seinen eigenen Bibliotheken sowie viele Free-to-play-Titel starten. Das Spiel läuft nativ in der Cloud und wird auf unterschiedliche Endgeräte gestreamt. Eine Übersicht über die unterstützten Spiele findet ihr hier Nvidia: "GeForce-NOW-Mitglieder können die neuen und viele weitere Spiele in ihren bevorzugten digitalen Stores kaufen und auf allen unterstützten Geräten spielen - PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, Android oder Android TV."Letztes aktuelles Video: VideoTest