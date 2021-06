GeForce Now: GFN-Thursday: 13 weitere Spiele können auf dem Streaming-Dienst genutzt werden

Industries of Titan im Early Access (Steam und Epic Games Store)

LEGO Builder's Journey (Steam und Epic Game Store)

Phantom Abyss im Early Access (Steam)

Dual Universe Beta (Nativer Launcher)

Encased: A Sci-Fi Post-Apocalyptic RPG (Steam)

The Final Station (Steam)

Iron Harvest (Epic Games Store)

PowerWash Simulator (Steam)

Spirit of the North (Steam)

Strategic Mind: Spectre of Communism (Steam)

Strategic Mind: The Pacific (Steam)

Tom Clancy's Splinter Cell Conviction (Ubisoft Connect)

Tools Up! (Steam)

Ab heute Abend wird man 13 weitere Spiele via GeForce Now von Nvidia streamen können. Mit dabei sind die Early-Access-Versionen von Industries of Titan und Phantom Abyss LEGO Builder's Journey kann von Founder- und Priority-Mitgliedern auch mit RTX-ON-Funktionen (Raytracing) gespielt werden. Kena: Bridge of Spirits , das am 24. August im Epic Games Store erscheinen soll, wird zum Start auch auf GeForce Now verfügbar sein.Die Liste der Spiele, die ab dieser Woche bei GeForce Now verfügbar sind:GeForce Now ist ein Cloud-Gaming-Dienst. Vereinfacht gesagt, mietet man sich ein PC-System in einem Rechenzentrum und kann auf diesem virtuellen PC-System bestimmte Spiele aus seinen eigenen Bibliotheken sowie viele Free-to-play-Titel starten. Das Spiel läuft nativ in der Cloud und wird auf unterschiedliche Endgeräte gestreamt. Eine Übersicht über die unterstützten Spiele findet ihr hier Nvidia: "GeForce-NOW-Mitglieder können die neuen und viele weitere Spiele in ihren bevorzugten digitalen Stores kaufen und auf allen unterstützten Geräten spielen - PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, Android oder Android TV."Letztes aktuelles Video: VideoTest