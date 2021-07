GeForce Now: Spiele-Aufgebot soll im Juli mit mindestens 36 Titeln erweitert werden

The Spectrum Retreat (Epic Games Store)

Eternal Return: Black Survival (Early Access auf Steam)

Castle Flipper (Steam)

Earth Defense Force: World Brothers (Steam)

Fishing: Barents Sea (Steam)

Not Tonight (Steam)

Opus Magnum (Steam)

Slipways (Steam)

SoulWorker (Steam)

Strategic Mind: Fight for Freedom (Steam)

Ziggurat 2 (Steam)

Arcana Heart 3 LOVEMAX SIXSTARS!!!!!! (Steam)

Alchemist Adventure (Steam)

Battlezone Combat Commander (Steam)

Black Skylands (Steam)

BUSTAFELLOWS (Steam)

Cris Tales (Steam und Epic Games Store)

Disgaea 2 PC (Steam)

Evil Genius (Steam)

Evil Genius 2: World Domination (Steam)

GRAVEN (Steam und Epic Games Store)

Mutant Year Zero: Road to Eden (Epic Games Store)

Orcs Must Die 3 (Steam)

Retro Machina (Steam)

Slipways (Epic Games Store)

Starbase (Steam)

Swords of Legends Online (Steam und Epic Games Store)

Tainted Grail: Conquest (Steam)

TrackMania² Canyon (Ubisoft Connect und Steam)

Trials Fusion (Ubisoft Connect)

Unity of Command 2 (Steam)

Warhammer 40.000: Battlesector (Steam und Epic Games Store)

Ys Origin (Steam)

Ys: Memories of Celceta (Steam)

Ys IX: Monstrum Nox (Steam)

Zombie Army 4: Dead War (Steam und Epic Games Store)

Im Juli 2021 sollen mindestens 36 weitere Spiele via GeForce Now spielbar sein. Elf Titel sind bereits in dieser Woche (ab heute Abend) verfügbar, darunter The Spectrum Retreat (kostenlos im Epic Games Store) und Earth Defense Force: World Brothers . Laut Nvidia werden im Steam Summer Sale über 700 Spiele angeboten, die auch auf GeForce Now gespielt werden können.Die Liste der 13 Spiele, die ab dieser Woche bei GeForce NOW verfügbar sind:Im Juni 2021 sollen folgende Spiele auf GeForce Now zur Verfügung stehen:GeForce Now ist ein Cloud-Gaming-Dienst. Vereinfacht gesagt, mietet man sich ein PC-System in einem Rechenzentrum und kann auf diesem virtuellen PC-System bestimmte Spiele aus seinen eigenen Bibliotheken sowie viele Free-to-play-Titel starten. Das Spiel läuft nativ in der Cloud und wird auf unterschiedliche Endgeräte gestreamt. Eine Übersicht über die unterstützten Spiele findet ihr hier Nvidia: "GeForce-NOW-Mitglieder können die neuen und viele weitere Spiele in ihren bevorzugten digitalen Stores kaufen und auf allen unterstützten Geräten spielen - PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, Android oder Android TV."Letztes aktuelles Video: VideoTest