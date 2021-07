GeForce Now: GFN-Spielebibliothek umfasst mehr als 1.000 Spiele

The Immortal Mayor (Steam)

Lost at Sea (Steam)

Obduction (kostenlos im Epic Games Store (ab 17 Uhr) bis 22. Juni)

Alchemist Adventure (Steam)

Retro Machina (Steam)

Space Colony: Steam Edition (Steam)

Tained Grail: Conquest (Steam)

Unity of Command 2 (Steam)

Warframe (Digital Extremes)

Wildermyth (Steam)

X3: Albion Prelude (Steam)

Ys: Memories of Celceta (Steam)

Ys Origin (Steam)

Ys 9: Monstrum Nox (Steam und Epic Games Store)

Black Skylands (Steam)

Swords of Legends Online (Steam und Epic Games Store)

Call to Arms - Gates of Hell: Ostfront (Steam)

Crowfall (Native Launcher)

Graven (Steam und Epic Games Store)

Ironcast (Epic Games Store)

Mutant Year Zero: Road to Eden (Epic Games Store)

Rayman: Raving Rabbids (Steam und Ubisoft Connect)

Wushu Chronicles (Steam)

Nvidia meldet, dass in der Zwischenzeit mehr als 1.000 Spiele über GeForce Now gespielt bzw. gestreamt werden können. Jeweils donnerstags, am so genannten "GFN-Thursday", wird die GeForce-Now-Bibliothek mit weiteren Spielen ergänzt. Heute stoßen u.a. das Aufbauspiel The Immortal Mayor (Steam) und das Insel-Adventure Lost at Sea (Steam) hinzu.Nvidia: "Eine häufig gestellte Frage dreht sich darum, ob GeForce-NOW-Nutzer mit ihrer Mitgliedschaft direkt kostenlos eine Auswahl an Games spielen können. Tatsächlich ist das der Fall: Alle Mitglieder haben Zugang zu fast 100 der beliebtesten Free-to-Play-Spiele. Dies ist einer der einzigartigen Vorteile von GeForce NOW, der durch die Verbindung von Spielern mit ihren Spielebibliotheken ermöglicht wird. GFN-Thursday bedeutet für die Mitglieder immer die neuesten Spiele, Spiel-Updates und neue Funktionen zu erhalten. Der Meilenstein von 1.000 Spielen setzt ein Ausrufezeichen auf dieses Versprechen - er markiert einen Zuwachs von mehr als 500 Titeln, seit der Dienst vor weniger als 18 Monaten die Beta-Phase verließ. (...) Mit 1.000 Spielen in der GeForce-NOW-Bibliothek gibt es für Mitglieder eine unendliche Auswahl an Möglichkeiten, die Vollversionen von PC-Spielen zu streamen, die sie aus Shops wie Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect und GOG.COM besitzen."Zu den beliebtesten Spielen auf dem Streaming-Dienst gehören Among Us, Apex Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Destiny 2, Dota 2, League of Legends, Team Fortress 2, Valheim und World of Tanks. Priority- und Founder-Mitglieder können außerdem ausgewählte Titel mit "RTX ON" (Raytracing) spielen, z.B. Control, Shadow of the Tomb Raider oder Cyberpunk 2077.Die komplette Liste der Neuzugänge umfasst:Die Liste der Neuzugänge der vergangenen Woche:GeForce Now ist ein Cloud-Gaming-Dienst. Vereinfacht gesagt, mietet man sich ein PC-System in einem Rechenzentrum und kann auf diesem virtuellen PC-System bestimmte Spiele aus seinen eigenen Bibliotheken sowie viele Free-to-play-Titel starten. Das Spiel läuft nativ in der Cloud und wird auf unterschiedliche Endgeräte gestreamt. Eine Übersicht über die unterstützten Spiele findet ihr hier Nvidia: "GeForce-NOW-Mitglieder können die neuen und viele weitere Spiele in ihren bevorzugten digitalen Stores kaufen und auf allen unterstützten Geräten spielen - PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, Android oder Android TV."Letztes aktuelles Video: VideoTest