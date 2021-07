GeForce Now: GFN-Thursday: Elf weitere Spiele können auf dem Streaming-Dienst genutzt werden

Cris Tales (Steam und Epic Games Store)

Death's Door (Steam)

Warhammer 40.000: Battlesector (Steam und Epic Games Store)

Orcs Must Die! 3 (Steam, 23. Juli)

Alan Wake's American Nightmare (Epic Games Store)

Arcana Heart 3 LOVEMAX SIXSTARS!!!!!! XTEND (Steam)

Disgaea 2 PC (Steam)

Edge of Eternity (Epic Games Store)

Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition (Epic Games Store)

Siege Survival: Gloria Victis (Epic Games Store)

World of Warplanes (Steam)

Am heutigen GFN-Thursday werden elf weitere Titel in die Spiele-Bibliothek von GeForce Now aufgenommen, darunter Orcs Must Die! 3 Death's Door und Warhammer 40.000: Battlesector Die komplette Liste der Neuzugänge umfasst:GeForce Now ist ein Cloud-Gaming-Dienst. Vereinfacht gesagt, mietet man sich ein PC-System in einem Rechenzentrum und kann auf diesem virtuellen PC-System bestimmte Spiele aus seinen eigenen Bibliotheken sowie viele Free-to-play-Titel starten. Das Spiel läuft nativ in der Cloud und wird auf unterschiedliche Endgeräte gestreamt. Eine Übersicht über die unterstützten Spiele findet ihr hier Nvidia: "GeForce-NOW-Mitglieder können die neuen und viele weitere Spiele in ihren bevorzugten digitalen Stores kaufen und auf allen unterstützten Geräten spielen - PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, Android oder Android TV."Letztes aktuelles Video: VideoTest