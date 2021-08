GeForce Now: Elf weitere Spiele können auf dem Streaming-Dienst genutzt werden

City of Gangsters (Steam; 9. August)

Car Mechanic Simulator 2021 (Steam; 11. August)

Naraka: Bladepoint (Steam und Epic Games Store; 11. August)

Faraday Protocol (Steam; 12. August)

Voidtrain (Epic Games Store; 12. August)

428 Shibuya Scramble (Steam)

Blood of Steel (Steam)

Dariusburst Chronicle Saviours (Steam)

Hello Neighbor (Steam und Epic Games Store)

Hello Neighbor: Hide and Seek (Steam und Epic Games Store)

RimWorld (Epic Games Store)

Assassin's Creed Valhalla: Die Belagerung von Paris (DLC)

A Plague Tale: Innocence (Epic Games Store)

Death Trash (Steam)

Starmancer (Steam)

CyberTaxi (Steam)

Eldest Souls (Steam)

Elex (Epic Games Store)

The Flame in the Flood (Steam)

GRIME (Steam)

Hakuoki: Kyoto Winds (Steam)

MetaMorph: Dungeon Creatures (Steam)

Super Animal Royale (Steam)

Tales of the Neon Sea (Steam)

Zero Hour (Steam)

Greak: Memories of Azur (Steam, 17. August)

Humankind (Steam und im Epic Games Store, 17. August)

RiMS Racing (Steam und im Epic Games Store, 19. August)

King's Bounty 2 (Steam und im Epic Games Store, 24. August)

Elf weitere Spiele können in dieser Woche auf dem Spiele-Streaming-Dienst GeForce Now genutzt werden, darunter Naraka: Bladepoint (Battle-Royale-Multiplayer mit Parkour-Elementen inklusive Enterhaken). Mit dabei sind ebenfalls City of Gangsters , Car Mechanic Simulator 2021, Faraday Protocol und Voidtrain Die komplette Liste der Neuzugänge umfasst:"Es ist großartig, dass GeForce NOW auch Spielern mit leistungsschwacher Hardware die atemberaubende Welt von NARAKA näher bringen kann", sagt Ray Kuan, Lead Producer von Naraka: Bladepoint. "Wir freuen uns, dass immer mehr Spieler das Schlachtfeld betreten und die nächste Generation der Battle-Royale-Games in voller PC-Pracht auf all ihren Geräten genießen können."In der vergangenen Woche wurden folgende Spiele der GFN-Bibliothek hinzugefügt:Im August folgen u.a. noch:GeForce Now ist ein Cloud-Gaming-Dienst. Vereinfacht gesagt, mietet man sich ein PC-System in einem Rechenzentrum und kann auf diesem virtuellen PC-System bestimmte Spiele aus seinen eigenen Bibliotheken sowie viele Free-to-play-Titel starten. Das Spiel läuft nativ in der Cloud und wird auf unterschiedliche Endgeräte gestreamt. Eine Übersicht über die unterstützten Spiele findet ihr hier Nvidia: "GeForce-NOW-Mitglieder können die neuen und viele weitere Spiele in ihren bevorzugten digitalen Stores kaufen und auf allen unterstützten Geräten spielen - PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, Android oder Android TV."Letztes aktuelles Video: VideoTest