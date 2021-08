GeForce Now: Neun weitere Spiele können auf dem Streaming-Dienst genutzt werden

Greak: Memories of Azur (Steam, 17. August)

Humankind (Steam und im Epic Games Store, 17. August)

RiMS Racing (Steam und im Epic Games Store, 19. August)

Recompile (Steam und im Epic Games Store, 19. August)

Yooka-Laylee (Epic Games Store)

The Architect: Paris (Epic Games Store)

Arid (Steam)

Road 96 (Steam und Epic Games Store)

Wargame: European Escalation (Steam)

Neun weitere Spiele können in dieser Woche auf dem Spiele-Streaming-Dienst GeForce Now genutzt werden, darunter Humankind RiMS Racing und Recompile . Mitglieder können außerdem den neuesten Spielmodus von Fortnite Season 7 "Impostors" streamen und einen GeForce-NOW-Reward für Eternal Return einlösen.Die komplette Liste der Neuzugänge umfasst:"GeForce NOW wird noch mehr Spieler einladen, die Reise von Humankind zu erleben", so Romain de Waubert, Studioleiter und Chief Creative Officer bei Amplitude Studios. "Der Service bringt Gamer schnell und einfach in Humankind, und das mit wunderschöner PC-Grafik auf fast jedem Gerät.""Season 7 von Fortnite bietet auch einen spannenden, neuen Spielmodus. Fortnite "Impostors" wird am 17. August veröffentlicht und bleibt mindestens bis zum Ende der Saison verfügbar. In Matches zwischen vier bis zehn Spielern treten Agents gegen Impostors auf einer brandneuen Map an. Die Agents müssen genug von 42 Original-Minispiel-Aufgaben erfüllen, um den Prozentbalken zu füllen, oder alle sich im Team versteckenden Impostors enttarnen. Dazu führen die Agents über die Schaltfläche Abstimmungen in der Brücke durch und melden ausgeschiedene Spieler."GeForce Now ist ein Cloud-Gaming-Dienst. Vereinfacht gesagt, mietet man sich ein PC-System in einem Rechenzentrum und kann auf diesem virtuellen PC-System bestimmte Spiele aus seinen eigenen Bibliotheken sowie viele Free-to-play-Titel starten. Das Spiel läuft nativ in der Cloud und wird auf unterschiedliche Endgeräte gestreamt. Eine Übersicht über die unterstützten Spiele findet ihr hier Nvidia: "GeForce-NOW-Mitglieder können die neuen und viele weitere Spiele in ihren bevorzugten digitalen Stores kaufen und auf allen unterstützten Geräten spielen - PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, Android oder Android TV."Letztes aktuelles Video: VideoTest