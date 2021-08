GeForce Now: Elf weitere Spiele können auf dem Streaming-Dienst genutzt werden

King's Bounty 2 (Steam und Epic Games Store)

Icarus Beta (Steam, 27. August)

Automachef (Epic Games Store)

Before We Leave (Epic Games Store)

Black Book (Steam und Epic Games Store)

Battle vs Chess (Steam)

Deepest Chamber (Steam)

Hammerting (Epic Games Store)

Ironclad Tactics (Steam)

Old World (Epic Games Store)

Shadow Man Remastered (Steam)

Elf weitere Spiele können in dieser Woche auf dem Spiele-Streaming-Dienst GeForce Now genutzt werden, darunter King's Bounty 2 , die Beta von Icarus und Old World . Außerdem meldet Nvidia, dass sowohl Marvel's Guardians of the Galaxy (26. Oktober 2021) als auch Dying Light 2: Stay Human (7. Dezember 2021) passend zum Verkaufsstart auch auf GeForce Now spielbar sein werden. Beide Spiele bieten RTX On für Founders- und Priority-Mitglieder.Die komplette Liste der Neuzugänge umfasst:GeForce Now ist ein Cloud-Gaming-Dienst. Vereinfacht gesagt, mietet man sich ein PC-System in einem Rechenzentrum und kann auf diesem virtuellen PC-System bestimmte Spiele aus seinen eigenen Bibliotheken sowie viele Free-to-play-Titel starten. Das Spiel läuft nativ in der Cloud und wird auf unterschiedliche Endgeräte gestreamt. Eine Übersicht über die unterstützten Spiele findet ihr hier Nvidia: "GeForce-NOW-Mitglieder können die neuen und viele weitere Spiele in ihren bevorzugten digitalen Stores kaufen und auf allen unterstützten Geräten spielen - PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, Android oder Android TV."Letztes aktuelles Video: VideoTest