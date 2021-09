GeForce Now: Zehn weitere Spiele können auf dem Streaming-Dienst genutzt werden

Honey, I Joined a Cult (Steam)

Eastward (Steam)

WRC 9 FIA World Rally Championship (Steam)

Gamedec (Steam und Epic Games Store)

Speed Brawl (Epic Games Store)

Aragami 2 (Steam, 17. September)

Aragami (Steam)

Assassin's Creed 3 (Ubisoft Connect)

PULSAR: Lost Colony (Steam)

Verdun (Steam und Epic Games Store)

Bus Simulator 21 (Steam)

Dice Legacy (Steam)

Sheltered (Epic Games Store)

Life is Strange: True Colors (Steam)

American Fugitive (Steam)

Cepheus Protocol (Steam)

Encased: A Sci-Fi Post-Apocalyptic RPG (Epic Games Store)

Infinifactory (Steam)

POSTAL Redux (Steam)

Transport Fever 2 (Epic Games Store)

Zehn weitere Spiele können in dieser Woche auf GeForce Now genutzt werden, z.B. Aragami 2 Gamedec und Honey, I Joined a Cult (Early Access). Darüber hinaus bestätigte Nvidia, dass auch Far Cry 6 und Riders Republic passend zum jeweiligen Verkaufsstart auf der Game-Streaming-Plattform verfügbar sein werden. Gleiches gilt für Marvel's Guardians of the Galaxy Die komplette Liste der Neuzugänge umfasst:Außerdem hebt Nvidia hervor, dass mittlerweile über 90 Free-to-play-Titel auf GeForce Now spielbar sind, dazu gehören u.a. Fortnite, League of Legends, Dota 2, Paladins, Counter-Strike: Global Offensive, Team Fortress 2, Rocket League, Runescape, Smite, Spellbreak, Warframe oder Destiny 2.In der vergangenen Woche erweiterten folgende Spiele die GeForce-Now-Bibliothek:GeForce Now ist ein Cloud-Gaming-Dienst. Vereinfacht gesagt, mietet man sich ein PC-System in einem Rechenzentrum und kann auf diesem virtuellen PC-System bestimmte Spiele aus seinen eigenen Bibliotheken sowie viele Free-to-play-Titel starten. Das Spiel läuft nativ in der Cloud und wird auf unterschiedliche Endgeräte gestreamt. Eine Übersicht über die unterstützten Spiele findet ihr hier Nvidia: "GeForce-NOW-Mitglieder können die neuen und viele weitere Spiele in ihren bevorzugten digitalen Stores kaufen und auf allen unterstützten Geräten spielen - PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, Android oder Android TV."Letztes aktuelles Video: VideoTest