World of WarCraft: Battle for Azeroth: "Collector's Edition" und Raid mit berühmten Bossen zum 15. Jubiläum - 4Players.de

World of WarCraft 15th Anniversary Collector's Edition

Zum 15. Jubiläum von World of WarCraft wird im Online-Rollenspiel ein Schlachtzug für 25 Spieler (erreichbar durch den Schlachtzugsbrowser) eingebaut, in dem die Spieler gegen "einige der berühmtesten Bosse" aus der WoW-Geschichte antreten werden. Als Belohnung winkt das Reittier "Obsidianweltenbrecher", das an Todesschwinge erinnert.Außerdem wird Blizzard die World of WarCraft 15th Anniversary Collector's Edition am 8. Oktober 2019 veröffentlichen. Die 99,99 Euro teure Edition umfasst eine 25 cm hohe Statue von Ragnaros dem Feuerfürsten, einen Pin mit dem Kopf von Onyxia, ein Mauspad mit der Karte Azeroths, eine Auswahl Kunstdrucke, zwei Reittiere (die Alabastersturmkralle und die Alabasterdonnerschwinge) und 30 Tage Spielzeit.Die World of Warcraft 15th Anniversary Collector's Edition ist unter gear.blizzard.com oder weltweit bei ausgewählten Fachhändlern im Vorverkauf erhältlich. Die Reittiere können außerdem im August als eigenständiges Paket im Spiel und im Blizzard Shop erworben werden. Sie Reittiere können in World of WarCraft Classic nicht verwendet werden, da sie zum Zeitpunkt von Patch 1.12.0 noch nicht existierten.World of WarCraft Classic wird am 27. August 2019 erscheinen. Das laufende WoW-Abo gilt sowohl für World of WarCraft Classic als auch das aktuelle World of WarCraft: Battle for Azeroth.Letztes aktuelles Video: Update 82 Rise of Azshara Content Preview