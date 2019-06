World of WarCraft: Battle for Azeroth: Azsharas Aufstieg: Großes Update 8.2 erscheint am 26. Juni - 4Players.de

10. Juli: Normaler und Heroischer Schwierigkeitsgrad

17. Juli: Mythischer Schwierigkeitsgrad und 1. Flügel des Schlachtzugsbrowsers (Abyssalkommandantin Sivara, Schwarzwasserungetüm, Azsharas Glanz)

31. Juli: 2. Flügel des Schlachtzugsbrowsers (Lady Aschenwind, Orgozoa, Der Hofstaat der Königin)

14. August: 3. Flügel des Schlachtzugsbrowsers (Za'qul, Königin Azshara)

Blizzard Entertainment wird das große Update 8.2 "Rise of Azshara" (Azsharas Aufstieg) für World of WarCraft: Battle for Azeroth am 26. Juni 2019 veröffentlichen. Das Update umfasst die beiden Gebiete Nazjatar und Mechagon, Traditionsrüstungen für Tauren und Gnome, benthische Ausrüstung (mit Manaperlen verbesserbare Ausrüstung mit thematischen Boni) und die Essenzen für das Herz von Azeroth. Freigeschaltet wird ebenfalls der Schlachtzug "Der Ewige Palast" mit Azshara als Endboss.Mit dem Update wird man in Nazjatar eine Basis aufbauen können. Das weitläufige Areal lag lange Zeit unter der Meeresoberfläche und ist von Fluten umgeben. Horde-Spieler treffen dort auf die "Unshackled" und Allianz-Spieler auf die "Ankuran". Beide Völker kämpfen ebenfalls gegen die Naga. Gemeinsam mit ihnen möchte man gegen Azshara vorgehen und plant den Angriff auf ihren Palast, der später als Schlachtzug fungieren wird. Der finale Bosskampf von Update 8.2 wird gegen Azshara sein. In Nazjatar wird man Kampfgefährten freischalten und einen von den drei Gefährten mitnehmen können. Sie können im Level aufsteigen, neue Fähigkeiten lernen und setzen die Story fort. Die Nazjatar-Geschichte soll sich über mehrere Wochen entfalten. Neben Nazjatar wird das neue Gebiet Mechagon eingeführt. König Mechagon baut eine Maschine, um alle Lebewesen auf Azeroth in Roboter zu verwandeln. Dieses Vorhaben muss man natürlich unterbinden und schaltet im Laufe der Geschichte einen sehr großen Dungeon frei. Das Areal wird als großer Spielplatz für Ingenieure und Sammelkram beschrieben.Ansonsten wird das Fliegen in den Gebieten Kul Tiras, Zandalar, Mechagon und Nazjatar (sofern man die Erfolge geschafft hat) freigeschaltet, neue Gegenstände wie zum Beispiel Anpassungsitems für die Reittiere (Wasserwandeln oder langsamer Fall für alle Reittiere) hinzugefügt und das Herz von Azeroth grundlegend überarbeitet. Fortan wird man "Essenzen" erhalten können, die mithilfe der neuen Herzschmiede (Silithus) in das Herz von Azeroth aufgenommen werden können. Dadurch erhält man Zugriff auf neue Fähigkeiten und Boni. Essenzen können dauerhaft erlernt und gewechselt werden. Man wird sie aus "verschiedenen" Inhalten bekommen können. Auf dem ersten Blick erinnern die "Essenzen" sehr schwer an das mit Legion verworfene Glyphensystem.Der neue Schlachtzug "Der Ewige Palast" wird acht Bossgegner umfassen. Die Minimalgegenstandsstufe für den Schlachtzugsbrowser beträgt 380. Zeitplan der Schlachtzugsveröffentlichung:Über benthische Ausrüstung: "Auf euren Reisen durch Nazjatar werdet ihr Prismatische Manaperlen sammeln - mit dieser seelengebundenen Währung könnt ihr benthische Marken und Aufwertungen kaufen. Diese accountgebundenen Marken gewähren euch einen aufwertbaren benthischen Ausrüstungsgegenstand für eure Rüstungsklasse (Stoff-, Leder-, Ketten- oder Plattenrüstung) ab Gegenstandsstufe 385. Mit genügend Zeit und etwas Fleiß können Spieler sie mit ihren hart verdienten Manaperlen bis auf Gegenstandsstufe 425 und damit beinahe auf eine Stufe mit Ausrüstung aus heroischen Schlachtzügen (Gegenstandsstufe 430) bringen. (...) Jeder benthische Ausrüstungsgegenstand verleiht euch einen thematischen Bonus, der in Nazjatar und im kommenden Schlachtzug Azsharas ewiger Palast aktiv ist. Diese Boni können euch Effekte verleihen, die euren Schaden erhöhen, eure Gegner verlangsamen oder sogar die Geschwindigkeit eures Reittiers auf dem Weg durch diese bedrohliche Region erhöhen. Ihr könnt euren Charakter mit bis zu sechs einzigartigen Boni anpassen. Wie ihr das macht, bleibt völlig euch überlassen: Ihr könnt ein kampfkräftiges Set zusammenstellen, ein eigenes Set für die Erkundung der Region sammeln oder nach Belieben verschiedenste Teile kombinieren. Darüber hinaus verfügt jeder Gegenstand über festgelegte Sekundärwerte, sodass ihr euren Charakter ganz nach euren Vorlieben anpassen könnt."Letztes aktuelles Video: Update 82 Azsharas Aufstieg