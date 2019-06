World of WarCraft: Battle for Azeroth: Weitere Details zum Update 8.2 "Rise of Azshara" (Azsharas Aufstieg) - 4Players.de

Magni Bronzebart: In ganz Azeroth regt sich plötzlich mysteriöse Magie, darunter auch die Essenzen der fünf Drachenschwärme. Magni Bronzebart glaubt, dass sie das ganze Potenzial des Herzens von Azeroth freilegen können. Spieler der Stufe 120 können Magnis Aufruf folgen, die Geschichte weiterzuführen und ihre erste Essenz verdienen. Sie verleiht ihnen eine neue mächtige Fähigkeit, die entweder auf die Rolle ihres Charakters (Schadensverursacher, Heiler oder Tank) zugeschnitten oder für alle Rollen einsetzbar ist.

Kriegskampagne: Von Richtern und Henkern: Nachdem sie von Sylvanas' Plänen erfahren haben, Baine Bluthuf wegen Hochverrats hinzurichten, entsenden die Allianz und die Horde Angriffstrupps, um die Kaserne der Kor'kron zu infiltrieren und den edlen Häuptling der Tauren zu retten. Dabei treffen sie auf einen alten orcischen Verbündeten. Das neuste Kapitel der Kriegskampagne ist für Spieler auf Stufe 120 verfügbar, die die vorherigen Kapitel und die Quest „Das Versteck ausräumen“ abgeschlossen haben. Sprecht mit Lady Jaina Prachtmeer oder mit Lor'themar in Nazjatar, um diese gefährliche Mission zu beginnen.

Neue Traditionsrüstung: Gnome und Tauren: Taucht tiefer in die Hintergrundgeschichte der Gnome und Tauren ein und schaltet Traditionsrüstung frei, die das Vermächtnis dieser Völker repräsentiert. Spieler mit einem Charakter der Gnome oder Tauren auf Stufe 120, der bei seiner Fraktion (Gnomeregan oder Donnerfels) die Rufstufe Ehrfürchtig erreicht hat, können sich auf eine Questreihe begeben, bei der sie mehr über die Geschichte der Völker erfahren. Sobald sie diese Questreihe abgeschlossen haben, erhalten sie ein neues Transmogrifikationsset für Traditionsrüstung, das alle Charaktere dieses Volks verwenden können. Gnome und Tauren, die diese Voraussetzungen erfüllen, können die Quest beginnen, indem sie in der Botschaft von Sturmwind oder Orgrimmar mit dem Botschafter ihres Volks sprechen. Wer sich die Traditionsrüstung der Tauren holen will, wird zusätzlich beauftragt, (mit einem beliebigen Charakter seines Accounts) in der Quest der Kriegskampagne 'Von Richtern und Henkern' Baine zu befreien. Erst dann kann die Questreihe begonnen werden.

Am 26. Juni (Mittwoch) wird in Europa das große Update 8.2 "Rise of Azshara" (Azsharas Aufstieg) für World of WarCraft: Battle for Azeroth erscheinen. Das Update umfasst die beiden Gebiete Nazjatar und Mechagon, neue Story-Quests, benthische Ausrüstung (mit Manaperlen verbesserbare Ausrüstung mit thematischen Boni) und die Essenzen für das Herz von Azeroth. Freigeschaltet wird ebenfalls der Schlachtzug "Der Ewige Palast" mit Azshara als Endboss und der "Mega-Dungeon" Mechagon für acht Spieler (ab 10. Juli).Es folgen Auszüge aus dem Change-Log von Blizzard Entertainment.Bei einer riskanten Verfolgungsjagd über die Meere wurden Allianz und Horde von einem uralten, in den Untiefen versteckten Feind angegriffen: Königin Azshara und ihrer furchteinflößenden Armee der Naga. Die Seestreitkräfte beider Fraktionen wurden in diesem Hinterhalt vernichtet. Die Überlebenden finden sich nun in Nazjatar wieder, dem uralten Reich der Naga. Kurz nach ihrer Ankunft in Nazjatar lernen die Helden der Allianz die Ankoaner der Meeresklinge kennen, eine neue Fraktion von Tiefseekriegern. Die Helden der Horde treffen auf die Entfesselten, eine Gruppe verschiedener Völker, die den Naga entrinnen konnten. Beide Seiten verfügen über eigene Champions, die ihre Dienste als Verbündete im Kampf anbieten und im Laufe der Zeit stärker werden, während Spieler sich auf ihren epischen Entscheidungskampf mit Königin Azshara vorbereiten. Abenteurer, die Stufe 120 erreicht und durch den Abschluss der Quest „Die Vereinigung von Kul Tiras“ (Allianz) bzw. „Die Vereinigung von Zandalar“ (Horde) die Weltquests von Battle for Azeroth freigeschaltet haben, werden entweder zu Genn Graumähne oder Nathanos Pestrufer gerufen, wodurch die Verkettung der Ereignisse beginnt, durch die sie schließlich in Nazjatar landen.Ihr könnt eure Kampfkraft mit benthischer Ausrüstung erhöhen, neue und aufwertbare Rüstungsteile, die ihr jetzt in Nazjatar sammeln könnt. Auf euren Reisen durch Nazjatar sammelt ihr Prismatische Manaperlen. Mit dieser seelengebundenen Währung könnt ihr benthische Marken und Aufwertungen kaufen. Diese accountgebundenen Marken gewähren euch einen aufwertbaren benthischen Ausrüstungsgegenstand für eure Rüstungsklasse (Stoff-, Leder-, Ketten- oder Plattenrüstung) ab Gegenstandsstufe 385. Mit genügend Zeit und etwas Fleiß können Spieler sie mit ihren hart verdienten Manaperlen bis auf Gegenstandsstufe 425 und damit beinahe auf eine Stufe mit Ausrüstung aus heroischen Schlachtzügen (Gegenstandsstufe 430) bringen. Jeder benthische Ausrüstungsgegenstand nutzt die Macht der See und verleiht euch einen thematischen Bonus, der in Nazjatar und Azsharas Ewigem Palast, dem kommenden Schlachtzug, aktiv ist. Diese Boni können euch Effekte verleihen, die euren Schaden erhöhen, eure Gegner verlangsamen oder sogar die Geschwindigkeit eures Reittiers auf dem Weg durch diese bedrohliche Region erhöhen. Wie ihr das macht, bleibt völlig euch überlassen: Ihr könnt ein kampfkräftiges Set zusammenstellen, ein eigenes Set für die Erkundung der Region sammeln oder nach Belieben verschiedenste Teile kombinieren.Wenn ihr mächtige Gegner besiegt, Quests abschließt und die Schätze von Azsharas Dienern plündert, werdet ihr vielleicht mit Prismatischen Manaperlen belohnt. Diese Perlen stecken voller magischer Energie und sind bei den Bewohnern von Nazjatar heiß begehrt. Mit dieser neuen Währung könnt ihr in Nazjatar eine Vielzahl an Gegenständen kaufen, darunter benthische Marken und Verbesserungen für benthische Ausrüstung, Haustiere und ein Reittier. Ihr erhaltet Prismatische Manaperlen durch den Abschluss verschiedenster Aktivitäten wie Weltquests und tägliche Quests, aus Schatztruhen und von seltenen Gegnern.Legenden berichten von einem Ort vor der zerklüfteten Küste von Kul Tiras, dessen Bewohner Blut und Knochen gegen Schrauben und Metall getauscht haben: Mechagon, die Heimat einer Gesellschaft mechanisch verstärkter Gnome und ihres mit eiserner Faust regierenden Königs Mechagon. Helden, die an der Küste von Mechagon landen, treffen kurz darauf auf Prinz Erazmin und den Rostbolzenwiderstand. Nach einer Reihe neuer fraktionsbasierter Quests werden sie Erazmin dabei unterstützen, seinen tyrannischen Vater zu stürzen und seine wahnwitzigen Pläne zu durchkreuzen.Spieler können an Macht gewinnen und sich das Vertrauen ihrer neuen Verbündeten erarbeiten, indem sie neue tägliche Quests abschließen und an anderen, nur in Mechagon verfügbaren Aktivitäten teilnehmen. Dazu gehören gemeinsame Bauprojekte, zu denen Spieler Ressourcen beisteuern, um eine Vielzahl mächtiger Konstruktionen zu erstellen. Dazu gehören experimentelle Waffen, Flammengeschütze, eine Bohrvorrichtung, die eine Höhle voller Schätze freilegen kann, und vieles mehr.Wenn Spieler in Nazjatar einen Stützpunkt errichtet und das Herz von Azeroth verstärkt haben, können sie sich auf den Weg nach Mechagon machen, indem sie die Quest 'Die Legende von Mechagon' beginnen. Spieler der Allianz können sie in Boralus annehmen und Spieler der Horde in Dazar'alor, jeweils in der Nähe der Flugmeister dieser Städte.Auf ihren Reisen durch die Zone können Spieler auf Pascal-K1N6 zurückgreifen, einen riesigen eisernen Roboter, der im Gegenzug für die in Mechagon gefundenen Ersatzteile und Energiezellen Ausrüstung, Reittiere, Spielzeuge, verbrauchbare Gegenstände und vieles mehr herstellt. Außerdem gibt es auf der Insel Rezepte für weitere Gegenstände zu finden.Stellt euch in diesem weitläufigen Schlachtzug mit acht Bossen den mächtigsten Champions von Nazjatar, unbeschreiblichen Monstern der Tiefe und schlussendlich der legendären Königin Azshara selbst. Azsharas Ewiger Palast wird am 10. Juli mit den Schwierigkeitsgraden Normal und Heroisch veröffentlicht, zwei Wochen nach Veröffentlichung von Azsharas Aufstieg am 26. Juni. Der 1. Flügel des Schlachtzugsbrowsers und der mythische Schwierigkeitsgrad werden in der darauffolgenden Woche am 17. Juli eröffnet.Spieler auf Stufe 120 können sich in diesem 'Megadungeon' für 8 Spieler mit Prinz Erazmin und dem Rostbolzenwiderstand verbünden, um dessen wahnsinnigen Vater zu stürzen und seine gefährlichste Waffe, den Mecherschaffer, zu zerstören. Diese nur auf dem mythischen Schwierigkeitsgrad verfügbare Instanz kann von Spielern betreten werden, die die neuen Quests des Rostbolzenwiderstands für ihre Fraktion abgeschlossen haben. In Mechagon erwarten euch unglaubliche Belohnungen, behaltet aber immer im Hinterkopf, dass Beute von Gnomen manchmal etwas überraschende Eigenschaften aufweist ... Operation: Mechagon wird am 10. Juli zu Beginn von Saison 3 für Spieler eröffnet, die die Quest 'Operation: Mechagon - Der Mecherschaffer' angenommen haben.Essenzen erlauben euch, das Herz von Azeroth mit der Macht der Titanen zu erfüllen. Mithilfe dieser mächtigen aktiven und passiven Fähigkeiten könnt ihr eure Spielweise auf eine völlig neue Art anpassen. Jede Essenz besitzt eine Große Macht (normalerweise eine neue aktive Fähigkeit) und eine Geringe Macht (immer passiv). Das Herz von Azeroth verfügt über Plätze für eine große und zwei geringe Essenzen. Wenn ihr eine Essenz in den großen Platz steckt, aktiviert ihr dadurch die Große und die Geringe Macht. Außerdem könnt ihr bis zu zwei Essenzen in die geringen Plätze stecken, um ihre Geringen Mächte zu aktivieren. Ihr könnt eure Essenzen in Ruhebereichen, Städten oder mithilfe von Gegenständen wie dem Folianten des stillen Gemüts wie ein Talent wählen oder auswechseln und euch so auf jede Situation einstellen.Jedes Mal, wenn ihr einen der vier Ränge für eure Essenz freischaltet, wird sie mächtiger. Auf Rang 1 sind die großen und die geringen Effekte einer Essenz verfügbar, auf Rang 2 und 3 werden diese Effekte verstärkt. Rang 4 fügt der Großen Macht der Essenz einen schicken kosmetischen Effekt hinzu, der euch von der Masse abhebt. Ihr könnt Essenzen über bestimmte Aktivitäten wie PvP, Schlachtzüge oder Weltquests verdienen. Einige Essenzen sind auf eine bestimmte Rolle zugeschnitten (Schadensverursacher, Tank oder Heiler), andere können von jeder Rolle verwendet werden. Wenn ihr eine Essenz erhalten habt, könnt ihr in der Benutzeroberfläche mit der Maus darüberfahren, um mehr Informationen über den nächsten Rang zu erhalten und darüber, wie ihr ihn erreichen könnt.Spieler müssen eine neue Questreihe abschließen, um die Herzschmiede freizuschalten, über die sie Essenzen in ihr Herz von Azeroth integrieren können. Dadurch wird der große Platz freigeschaltet und Spieler erhalten ihre erste Essenz. Die zwei geringen Plätze werden freigeschaltet, wenn das Herz von Azeroth die Stufen 55 bzw. 65 erreicht. Für Spieler, deren Herz von Azeroth Stufe 35 noch nicht erreicht hat, wird es nach dem Freischalten der Herzschmiede auf Stufe 35 aufgewertet.Spieler auf Stufe 120, die ihren neuen Stützpunkt in Nazjatar aufgebaut haben, werden zu Magni nach Silithus in die Herzkammer eingeladen, wo sie eine neue Questreihe annehmen können. Diese beginnt mit der Quest 'Essenzielle Ermächtigung', um schließlich die Herzschmiede freizuschalten.Habt ihr euch schon einmal gewünscht, dass euch euer Lieblingsreittier auch über das Meer tragen könnte? Verleiht den meisten eurer Reittiere mit Reittierausrüstung mehr Geschwindigkeit, einen Fallschirm, Wasserwandeln oder sorgt dafür, dass ihr beim Reiten nicht mehr benommen gemacht werden könnt! Wenn ihr mit einem Charakter Stufe 100 erreicht, wird bei allen Charakteren in der Benutzeroberfläche für Reittiere ein neuer Ausrüstungsplatz für das Reittier verfügbar. Reittierausrüstung kann von Verzauberern, Schneidern und Lederverarbeitern hergestellt werden und im Auktionshaus oder direkt von den Handwerkern gekauft werden. Spieler, die bereits einen Wasserschreiter als Reittier besitzen, finden in ihrem Briefkasten kostenlose Reittierausrüstung zum Wasserwandeln. Bitte beachtet, dass die Reittierausrüstung nicht auf Schlachtfeldern oder in Arenen wirksam ist. Einige Reittiere, z. B. der Himmelsgolem, können außerdem keine Boni durch Reittierausrüstung erhalten.Viele neue Geschichten und Abenteuer sind jetzt in ganz Azeroth verfügbar.Ashran war einst der Sitz eines mächtigen Ogerimperiums. In den Ruinen finden sich uralte Artefakte mit großer Macht, die das Kriegsglück wenden könnten. Kehrt zurück nach Draenor und kämpft in vertrauter Umgebung auf dem brandneuen epischen 40vs40-Schlachtfeld Ashran. Ab Stufe 100 können Spieler auf der Hauptstraße von Ashran gegen die gegnerische Fraktion in den Kampf ziehen und zu deren Festung tragen. Nachdem eure Fraktion entweder 700 gegnerische Truppen vernichtet oder erfolgreich ihre Festung gestürmt hat, müsst ihr gemeinsam den Anführer der gegnerischen Fraktion besiegen – Großmarschall Tremblade von der Allianz oder den Obersten Kriegsfürst Volrath von der Horde. Sammelt Uralte Artefakte, Artefaktfragmente, Klassenzauberbücher und andere Gegenstände, um eure Chancen auf den Sieg zu verbessern. Mit Artefaktfragmenten, die ihr von gefallenen Gegnern erbeuten könnt, lassen sich die verbündeten Elitekämpfer Fangraal und Kronus herbeirufen, die eure Fraktion in die Schlacht führen. Spieler können sich im Dungeonbrowser (Standardtastenkürzel: I) im Bereich der epischen Schlachtfelder für Ashran anmelden.Setzt die Segel und entdeckt zwei neue Inseln: Wappenfall und das Schneeblütendorf. Euch erwarten neue Rüstung, Waffen und Haustiere, aber seid vorsichtig: Ihr seid nicht allein. Die Rivalen eurer Fraktion wollen die Beute für sich beanspruchen. Bringt sie zur Strecke!Wenn ihr den Kampf auf See weiterführt, werden euch eure treuen Anhänger begleiten. Ihr könnt jetzt Bootkapitäne und andere erfahrene Seeleute anheuern, die eure Kämpfe austragen.Endsendet eure Anhänger auf neue Missionen mit Ereignis- und Feiertagsbezug. Es winken besondere Währungen, die ihr an Feiertagen und bei Ereignissen ausgeben könnt (wie beim Braufest und bei der Zeitwanderung) sowie Belohnungen, die nur während dieser Zeit verfügbar sind.Die einst verbotenen Himmel von Kul Tiras und Zandalar werden sich bald den Helden eröffnen, die sie erobern wollen. Der Erfolg 'Pfadfinder von Battle for Azeroth, Teil zwei' erlaubt mutigen Abenteurer, sich in den Zonen von Battle for Azeroth, darunter auch die neuen Zonen Mechagon und Nazjatar, in die Lüfte zu schwingen. Abgehärtete Abenteurer müssen beim Rostbolzenwiderstand und ihren neuen Verbündeten aus Nazjatar (den Ankoanern der Meeresklinge oder den Entfesselten) den Ruf Respektvoll erreichen, Mechagon und Nazjatar erforschen und den ersten Teil des Meta-Erfolgs, 'Pfadfinder von Battle for Azeroth, Teil eins', abschließen. Abenteurer, die diese Anforderungen erfüllen und das Fliegen freischalten, erhalten außerdem einen mechanischen Papagei als Reittier: Wunderschwinge 2.0.Es ist Zeit, eure tierischen Begleiter zusammenzutrommeln, denn in den Hallen von Stratholme erwartet euch ein neuer Haustierkampfdungeon auf den Schwierigkeitsgraden Normal und Herausforderung. Wenn ihr zeigen könnt, dass ihr die Allerbesten seid, erhaltet ihr einen Ultimativen Kampfübungsstein, nachdem ihr den Dungeon auf dem Schwierigkeitsgrad Normal abgeschlossen habt. Wenn ihr ihn auf dem Schwierigkeitsgrad Herausforderung abschließt, erhaltet ihr den Erfolg „Haustierkampfherausforderung: Stratholme“ sowie das Haustier Minimant. Um eure Reise zu beginnen, müsst ihr den Erfolg „Schon erwachsen!“ (Bringt ein Haustier auf Stufe 25) für den Schwierigkeitsgrad Normal oder „Profigruppe“ (Bringt 15 Haustiere auf Stufe 25) für den Schwierigkeitsgrad Herausforderung abgeschlossen haben. Sprecht mit Tizzy Kolbenschock in Boralus oder mit Radek Luntenschloss in Dazar'alor, um loszulegen."Weitere Details findet ihr hier - auch zu den Balance-Anpassungen der Klassen.Letztes aktuelles Video: Update 82 Azsharas Aufstieg