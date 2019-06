World of WarCraft: Battle for Azeroth: Azsharas Aufstieg (Update 8.2): Nazjatar und Mechagon warten - 4Players.de

Für World of WarCraft: Battle for Azeroth ist das große Inhaltsupdate "Azsharas Aufstieg" (8.2) veröffentlicht worden. Mit dem Update kommen die beiden Gebiete Nazjatar und Mechagon sowie neue Story-Quests ins Spiel. Neu sind ebenfalls der Schlachtzug "Der Ewige Palast" mit Azshara als Endboss und der "Mega-Dungeon" Mechagon für acht Spieler (ab 10. Juli).Ansonsten wird das Fliegen in den Gebieten Kul Tiras, Zandalar, Mechagon und Nazjatar (sofern man die Erfolge geschafft hat) freigeschaltet, Anpassungsitems für Reittiere sowie benthische Ausrüstung in Nazjatar (mit Manaperlen verbesserbare Ausrüstung mit thematischen Boni) hinzugefügt und das Herz von Azeroth grundlegend überarbeitet. Fortan wird man "Essenzen" erhalten können, die mithilfe der neuen Herzschmiede (Silithus) in das Herz von Azeroth aufgenommen werden können. Dadurch erhält man Zugriff auf neue Fähigkeiten und Boni. Essenzen können dauerhaft erlernt und gewechselt werden. Man wird sie aus "verschiedenen" Inhalten bekommen können. Auf dem ersten Blick erinnern die "Essenzen" sehr schwer an das mit Legion verworfene Glyphensystem. Das Change-Log findet ihr hier