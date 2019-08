World of WarCraft: Battle for Azeroth: Update 8.2.5 wird getestet: Gruppensynchronisierung und mehr - 4Players.de

Das Update 8.2.5 für World of WarCraft: Battle for Azeroth wird derzeit auf dem öffentlichen Testrealm getestet. Der Zwischenpatch nach dem großen Update 8.2 (Azsharas Aufstieg) wird u. a. aktualisierte Charaktermodelle für Worgen und Goblins umfassen (von Gesichtern bis hin zu Animationen). Ansonsten werden die Feuerlande als Zeitwanderungsschlachtzug und ein Bienen-Reittier für Allianz-Spieler eingeführt.Blizzard Entertainment arbeitet ebenfalls an der Gruppensynchronisierung, die es Spielern in Gruppen leichter machen soll, gemeinsam zu spielen und Quests abzuschließen.Die Entwickler schreiben im Forum : "Bei aktiver Gruppensynchronisierung wird der Queststatus (einschließlich der Questphasen) aller Gruppenmitglieder aneinander angepasst. Wenn ihr in der Questverfolgung die Maus über eine Quest bewegt, wird euch angezeigt, wer die Quest gerade spielt, wie weit der jeweilige Spieler fortgeschritten ist und wer die Quest abgeben kann. Wir möchten noch etwas anderes auf dem PTR ausprobieren: ein Feature, mit dem ihr Quests „wiederholen“ könnt. Mit diesem Feature können Spieler, die bestimmte Quests bereits abgeschlossen haben, diese Quests mit ihren Freunden erneut spielen und angemessene Belohnungen für ihre aktuelle Stufe erhalten. Die ursprüngliche Stufe der Quest hat darauf keinen Einfluss. Außerdem lockern wir die Stufeneinschränkungen, wenn ihr euch mit euren Freunden für instanzierte Inhalte einreiht. So können sich Spieler für Inhalte in ihrer Stufenreichweite einreihen und höherstufige Spieler können sich ihnen anschließen. Ihre Stufe wird nach unten skaliert, während sie sich in der Instanz befinden. Dieses Feature wird ab der ersten Woche auf dem PTR für Dungeons verfügbar sein. In den darauffolgenden Wochen wird es auch in PvP-Instanzen integriert. Im Gegensatz zu den Zeitwanderungen verliert ihr durch das Herabstufen bei der Gruppensynchronisierung vorübergehend den Zugriff auf Fähigkeiten und Kräfte (z. B. Azeritboni), wenn die Stufenvoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden."Auf dem PTR wird ebenfalls die Event-Reihe zum 15. Geburtstag von World of WarCraft getestet. Die "Werbt-einen-Freund-Aktion" wird ebenfalls in überarbeiteter Form zurückkehren. Weitere Angaben findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Update 82 Überlebensratgeber Azsharas Aufstieg