World of WarCraft: Battle for Azeroth: Update 8.2.5 veröffentlicht; Kriegskampagne endet - 4Players.de

Aktualisierung vom 25. September 2019, 15:00 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 22. September 2019, 13:16 Uhr:

Horde: Spaziergang auf einem Friedhof, Gezeitenweisen aufspüren, Reise mitten ins Nirgendwo, Ein Plan, der funktioniert, Ein Mech für einen Goblin, Aschenwinds Ausbruch und Der Krieg ist gekommen.

Allianz: Hordenlähmung, Unser nächstes Ziel, Abgefangene Befehle, Die Flotte versenken, Heikle Informationen, Das Abyssische Szepter und Der Fall von Zuldazar.

Mit dem heutigen Update für World of WarCraft: Battle for Azeroth auf Version 8.2.5 wird die Kriegskampagne, also die Geschichte rund um Sylvanas Windrunner und "ihre Horde", fortgeführt. Neben den erwartbaren und wenig überraschenden Entwicklungen zwischen Allianz und Horde betritt auch Furorion, der Schwarze Prinz, wieder die Bühne. Die sonstigen Neuerungen und Verbesserungen des Updates findet ihr weiter unten.Am 25. September 2019 wird das nächste Inhaltsupdate für World of WarCraft: Battle for Azeroth erscheinen. Das Update 8.2.5 umfasst neue Charaktermodelle, Gesichter und Animationen für Worgen und Goblins, die Gruppensynchronisierung (Queststatus aller Gruppenmitglieder wird aneinander angepasst; einschließlich der Questphase), das Ende der Kriegskampagne und die Honigrückenernterin als neues Reittier. Außerdem werden die Zusatzinhalte für den 15. Geburtstag des Online-Rollenspiels implementiert: Jubiläumsgeschenk, neue Schlachtzüge mit klassischen Bossgegnern und die Rückkehr ins Alteractal.Neben dem Ende der Kriegskampagne wird auch die Geschichte um den Alten Gott N'Zoth fortgeführt: "Mit der drohenden Rückkehr von N'Zoth müsst ihr jemanden um Hilfe bitten, von dem ihr es am wenigsten erwartet hättet: Furorion, den Schwarzen Prinzen. Spieler auf Stufe 120 sollten Magni in der Herzkammer aufsuchen, um die Handlung voranzutreiben und herauszufinden, wo sich der schwarze Drache aufhält."Gruppensynchronisierung: "Mit der neuen Gruppensynchronisierung wird es einfacher denn je, mit Freunden Gruppen zu bilden und gemeinsam Quests abzuschließen. Bei aktiver Gruppensynchronisierung wird der Queststatus (einschließlich der Questphase) aller Gruppenmitglieder aneinander angepasst. Wenn ihr in der Questverfolgung die Maus über eine Quest bewegt, wird euch angezeigt, wer die Quest gerade spielt, wie weit der jeweilige Spieler fortgeschritten ist und wer die Quest abgeben kann. Außerdem könnt ihr bestimmte Quests, die ihr bereits abgeschlossen habt, mit euren Freunden erneut spielen und für eure aktuelle Stufe angemessene Belohnungen erhalten. Der ursprüngliche Schwierigkeitsgrad der Quest hat darauf keinen Einfluss. Diese Quests könnt ihr einmal pro Tag erneut abschließen, um Belohnungen zu erhalten."Gelockerte Stufeneinschränkungen: "Wir haben außerdem die Stufeneinschränkungen gelockert, sodass niedrigstufige Spieler sich gemeinsam mit höherstufigen Spielern für Instanzen (wie Schlachtfelder und Dungeons) in ihrem Stufenbereich einreihen können. Dabei können Spieler auf höheren Stufen für die Instanz ganz einfach ihre Stufen nach unten skalieren lassen. Beachtet bitte, dass ihr im Gegensatz zu den Zeitwanderungen durch das Herabstufen vorübergehend den Zugriff auf Fähigkeiten und Kräfte (z. B. Azeritboni und andere höherstufige Zauber, Fähigkeiten, Talente und Effekte von Schmuckstücken) verliert, wenn die Stufenvoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden."Neuer Zeitwanderungsschlachtzug: Die Feuerlande: "Während die Cataclysm-Zeitwanderung aktiv ist, können Spieler auf der Höchststufe eine Schlachtzugsgruppe bilden und die Sulfuronspitze betreten. Wie bei vergangenen Zeitwanderungsschlachtzügen (Schwarzer Tempel, Ulduar) werden eure Ausrüstung und eure Werte der Herausforderung angepasst und ihr bekommt alle Bosse und Belohnungen zu sehen, die ihr erwartet habt. Bitte beachtet, dass die Reittierausrüstung nicht auf Schlachtfeldern oder in Arenen wirksam ist. Einige Reittiere, z. B. der Himmelsgolem, können außerdem keine Boni durch Reittierausrüstung erhalten."Folgende Quests der Kriegskampagne verfügen jetzt über keine Rufvoraussetzungen mehr:Das vollständige Change-Log findet ihr hier . Der Updatedaten können bereits im Hintergrund runtergeladen werden.Letztes aktuelles Video: Update 82 Ueberlebensratgeber Azsharas Aufstieg