World of WarCraft: Battle for Azeroth: Videos: Die Geschichte von Saurfang und das Ende der Kriegskampagne - 4Players.de

Blizzard Entertainment hat die Geschichte des Ork-Kriegers Varok Saurfang bis zum Finale in World of WarCraft: Battle for Azeroth als fast 24 Minuten langes Cinematic-Video veröffentlicht. Das Video ist ein Zusammenschnitt aller Zwischensequenzen aus Battle for Azeroth. Daher birgt das Video diverse. Gleiches gilt für den folgenden Text.Die Geschichte von Saurfang beginnt mit dem Brandanschlag auf Teldrassil (Darnassus) und endet mit dem Mak'gora, dem Kampf auf Leben und Tod. Die Videos sind hochklassig und aufwändig inszeniert. Hinter der optischen Pracht der Cutscenes verblasst jedoch die eigentliche Geschichte von Battle for Azeroth ziemlich. Das Video liegt in deutscher Sprache vor.Darüber hinaus sind noch zwei weitere Zwischensequenzen veröffentlicht worden. Das Video "Die Verhandlungen" zeigt ein geheimes Treffen der Anführer von Allianz und Horde, um den Krieg irgendwie zu beenden. Das zweite Video "Die Abrechnung" spielt vor den Toren von Orgrimmar, wo Soldaten der Allianz zusammen mit Saurfangs Rebellen die Bansheekönigin herausfordern. Beide Videos sieht man bis zum Ende der Kriegskampagne in Battle for Azeroth. Die erneuten Feindseligkeiten zwischen Horde und Allianz werden abermals im Kampf gegen ein größeres Übel beigelegt, obgleich Sylvanas Windrunner entkommt - um wohl im letzten Inhaltspatch als Bossgegner oder als "tragische" Figur im Kampf gegen den uralten Gott N'Zoth zu enden. Der Clip "Die Abrechnung" ist ein Teil der Geschichte von Varok Saurfang.