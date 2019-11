World of WarCraft: Battle for Azeroth: Jubiläumsevent zum 15. Geburtstag hat begonnen - 4Players.de

In World of WarCraft: Battle for Azeroth wird vom 6. November 2019 bis zum 8. Januar 2020 der "15. Geburtstag" des Online-Rollenspiels von Blizzard Entertainment gefeiert. In diesem Zeitraum gibt es drei Retro-Schlachtzugsbegegnungen aus Burning Crusade, Wrath of the Lich King und Cataclysm, die als eigene Flügel über den Schlachtzugsbrowser verfügbar sind. Außerdem ist das PvP-Schlachtfeld "Korraks Rache" verfügbar, das an das frühe Alteractal erinnern soll. In World of WarCraft Classic findet dieses Event nicht statt.Blizzard: "Neue Schlachtzüge: Erinnerungen Azeroths - Chromie hat die Zeitlinien voneinander gelöst, sodass ihr in die Vergangenheit reisen und epische Schlachtzugsbegegnungen aus Burning Crusade, Wrath of the Lich King und Cataclysm erneut erleben könnt. In diesen für begrenzte Zeit verfügbaren Schlachtzügen könnt ihr drei berühmten Bossen begegnen. Sie sind als eigene Flügel über den Schlachtzugsbrowser verfügbar. Ihr braucht mindestens Gegenstandsstufe 380, um den Schlachtzug zu betreten. Spieler, die alle drei Flügel abschließen, erhalten den Erfolg 'Erinnerungen von Feuer, Eis und Dämonen' und den Obsidianweltenbrecher, ein von Todesschwinge inspiriertes Reittier des schwarzen Drachenschwarms.""Rückkehr ins Alteractal: In Korraks Rache, einem von den Anfangszeiten des Alteractals inspirierten Schlachtfeld, könnt ihr Gegner überwältigen, ihre Festungen einreißen und Marken sammeln, mit denen ihr mächtige Verstärkungen herbeirufen könnt. Spieler, die an Korraks Rache teilnehmen und den Erfolg 'Das Alte-ractal' abschließen, können sich zwei neue Reittiere verdienen: den Kampfwidder der Sturmlanzen (Allianz) und den Frostwolfknurrer (Horde).""Jubiläumsgeschenk: Macht euch bereit für eine stilvolle Feier von 15 Jahren World of Warcraft! Alle Spieler, die sich während dieses Ereignisses einloggen, erhalten per Post ein Jubiläumsgeschenk, das das Kampfhaustier Klein Nefarian enthält, ein Feiertagspaket, durch das ihr während des Ereignisses mehr Erfahrung und Ruf erhaltet, ein während des Ereignisses wiederverwendbares Feuerwerk, einen Gegenstand, der euch zu den Höhlen der Zeit teleportiert (nur während des Ereignisses verwendbar), und weitere Extras im Spiel."Letztes aktuelles Video: Update 83 Developer Content Update Preview