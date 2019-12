World of WarCraft: Battle for Azeroth: Benefiz-Haustier "Dottie" und neues Haustierkampfdungeon mit Update 8.3 - 4Players.de

In World of WarCraft: Battle for Azeroth wird wieder ein "Benefiz-Haustier" verkauft , und zwar das Babyalpaka Dottie für 10 Euro. Beim Kauf dieses WoW-Haustiers bis zum 31. Dezember 2019 (entweder im Blizzard Shop oder dem Ingame-Shop) werden 100 Prozent des Kaufpreises zu gleichen Teilen an Make-A-Wish und WE gespendet. Der maximale Spendenbetrag aus allen Verkäufen des Haustiers beträgt drei Mio. Dollar. Rückbuchungen, Rückerstattungen und gezahlte Mehrwertsteuer oder ähnliche Steuern sind im Spendenbetrag nicht inbegriffen.Apropos Haustiere: In Update 8.3 (Visionen von N'Zoth), das seit Oktober auf dem Testrealm getestet wird, soll ein weiteres Haustierkampfdungeon in den Schwarzfelstiefen hinzugefügt werden. Es wird auf den Schwierigkeitsgraden Normal und Herausforderung zur Verfügung stehen. Blizzard : "Um loslegen zu können, müsst ihr die vier Haustierkampfdungeonquests 'Winzlinge des Wehklagens', 'Die Todesminen schlagen zurück', 'Gnomeregans neue Wächter' und 'Winzige Schrecken von Stratholme' abgeschlossen haben. Sobald ihr alle vier Questreihen auf dem Schwierigkeitsgrad Normal oder Herausforderung abgeschlossen habt, könnt ihr von Tizzy Kolbenschock in Boralus oder Radek Luntenschloss in Dazar'alor eine neue Quest annehmen und euch mit euren Kampfhaustieren zu den Schwarzfelstiefen aufmachen. (...) In den Schwarzfelstiefen werdet ihr euch Haustieren aus so gut wie jeder Familie stellen müssen, also solltet ihr selbst ein vielseitiges Team mitbringen. Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad werdet ihr zwischen jeder der 9 Phasen eure Haustiere heilen und wiederbeleben können, auf dem Schwierigkeitsgrad Herausforderung allerdings nicht."Letztes aktuelles Video: Update 83 Developer Content Update Preview