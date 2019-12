World of WarCraft: Battle for Azeroth: Visionen von N'Zoth: Update 8.3 erscheint im Januar 2020 - 4Players.de

22. Januar 2020: Normaler und Heroischer Schwierigkeitsgrad

29. Januar 2020: Mythischer Schwierigkeitsgrad, 1. Flügel des Schlachtzugsbrowsers (Vision des Schicksals)

12. Februar 2020: 2. Flügel des Schlachtzugsbrowsers (Hallen der Hingabe)

26. Februar 2020: 3. Flügel des Schlachtzugsbrowsers (Geschenk des Fleisches)

11. März 2020: 4. Flügel des Schlachtzugsbrowsers (Der Wachtraum)

Das Inhaltsupdate 8.3 "Visions of N'Zoth" (Visionen von N'Zoth) für World of WarCraft: Battle for Azeroth wird am 15. Januar 2020 veröffentlicht. In dem letzten Inhaltsupdate wird die Geschichte von Battle for Azeroth abgeschlossen. Das Update umfasst den Schlachtzug "Ny'alotha, die Erwachte Stadt", die fuchsartigen Vulpera (Horde) und die Mechagnome (Allianz) als verbündete Völker, die Verstörenden Visionen von N'Zoth und die "Übergriffe von N'Zoths Verderbnis" auf Uldum sowie das Tal der Ewigen Blüten.Zwölf Bossgegner warten in Ny'alotha. Der Raid-Zeitplan sieht folgendermaßen aus:Kurz nach der Veröffentlichung des Updates beginnt Saison 4 mit einem neuen saisonalen Affix für mythische Schlüsselsteindungeons, weiteren Belohnungen und einer neuen PvP-Saison.Die "Verstörenden Visionen" (Horrific Visions) sind Inhalte für ein bis fünf Personen. Sie versetzen die Spieler in eine alternative Realität von Orgrimmar und Sturmwind und zeigen, was passiert, wenn der Kampf gegen den alten Gott verloren wird. Dieses Spielsystem soll eine besondere Herausforderung sein und ist an den Magierturm (Legion) angelehnt. Während solch einer Vision wird die geistige Gesundheit des Charakters abnehmen, woraufhin man sich irgendwann aus der Vision zurückziehen muss, aber man kann gesammelte Informationen mitnehmen. Zusammen mit Wrathion wird man einen legendären Umhang erschaffen, der anfangs einen gewissen Schutz gegen N'Zoths Angriffe bieten wird. Später wird man immer tiefer in die Visionen vordringen können. Außerdem können Fragmente aus der Vision geborgen werden, die Magni erforschen kann.Darüber hinaus wird das Herz von Azeroth ausgebaut (neue Stufen, passive Effekte, neuer Essenzen-Slot), die heroische Kriegsfront "Dunkelküste" hinzugefügt und die Benutzeroberfläche des Auktionshauses komplett überarbeitet. Außerdem wird das Attribut "Verdorben" mit positiven und negativen Effekten eingebaut.Letztes aktuelles Video: Update 83 Developer Content Update Preview