Harry Potter: Wizards Unite: Kann den großen Erfolg von Pokémon GO nicht wiederholen - 4Players.de

Harry Potter: Wizards Unite ist vor einer Woche (schrittweise) weltweit veröffentlicht worden und nach ersten Daten der Mobile-Marktforscher von Sensor Tower kann es das AR-Spiel keinesfalls mit dem Launch von Pokémon GO vor drei Jahren aufnehmen. Demnach haben ca. 6,5 Millionen Spieler die App erstmalig runtergeladen und installiert. Insgesamt wurden ca. 3 Mio. Dollar via Inapp-Käufen ausgegeben. Mittlerweile ist der Titel in allen "größeren Märkten" weltweit verfügbar, abgesehen von Japan. Zum Vergleich: Pokémon GO wurde in der ersten Woche über 38,5 Mio. Mal runtergeladen und erzielte 58 Millionen Dollar in nur fünf Märkten, darunter die USA und Großbritannien. Die Spieler gaben in diesem Zeitraum durchschnittlich 1,50 Dollar pro Download im Spiel aus. Bei Wizards Unite liegt dieser Wert bei durchschnittlich 0,50 Dollar pro Download.Die Marktforscher gehen davon aus, dass Harry Potter: Wizards Unite im ersten Monat das prognostizierte Ziel von 10 Mio. Dollar erreichen kann. Es wird erwartet, dass die ersten Live-Events, die für August 2019 geplant sind, den Titel wieder mehr Aufmerksamkeit verleihen könnten.Als Niantic (Pokémon Go) ankündigte, dass man an einer Harry-Potter-Variante namens Wizard Unite arbeitet, haben sich Fans aller Hogwarts-Häuser ausgemalt, wie man diese magische Welt in der Augmented Reality erleben könnte. Wie soll das bloß aussehen? Und was zur Hölle sammelt man in Wizards Unite? Mehr dazu im Test Letztes aktuelles Video: Video-Test