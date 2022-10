Harry Potter: Wizards Unite: Mobile Games knacken die 1 Milliarden Dollar-Marke

Magische Milliarde: Die umsatzstarken Harry Potter-Mobile Games

Ein überraschender letzter Platz

Auch 2022 ist Harry Potter ein echtes Fantasy-Schwergewicht, die Zahlen der Handy-Spiele rund um den auserwählten Brillenträger sprechen (Zauber-)Bände. Mehr als eine Milliarde Dollar haben die verschieden Mobile Games mittlerweile eingespielt.Neben dem Pokémon Go-Konkurrenten Wizards Unite gehören zu der breiten Aufstellung an Harry Potter-Spielen auf dem Smartphone auch die Titel Harry Potter: Puzzles & Spells, Harry Potter: Magic Awakened und Harry Potter: Hogwarts Mystery.Die Zahlen stammen von Sensor Tower , einem Unternehmen für Datensammlung und -Auswertung, das sich vor allem dem mobilen Markt verschrieben hat. Dort lieferte man auch genaue Zahlen für die einzelnen Mobile Games.Demnach war das wirtschaftsstärkste Harry Potter-Spiel Hogwarts Mystery, das seit seinem Release im April 2018 mehr als 400 Millionen Dollar Umsatz erbracht hat. Der Fantasy-Titel von Entwicklerstudio Jam City lässt euch euren eigenen Hogwarts-Kandidaten erstellen, um dann am Unterricht der berühmten Zauberschule teilzunehmen.Nur knapp dahinter kommt Magic Awakened mit 358 Millionen Dollar, während es Puzzles & Spells noch auf 218 Millionen Dollar schafft. Das Schlusslicht bildet der Augmented Reality-Titel Wizards Unite mit knapp 40 Millionen Dollar. In unserem Test konnte uns Wizards Unite aufgrund seiner zahlreichen Mikrotransaktionen und Technikprobleme ebenfalls nicht verzaubern.Wer nichts mit Mobile Games anfangen kann und lieber auf dem PC oder den Konsolen den Zauberstab schwingt, dürfte bei Hogwarts Legacy auf seine Kosten kommen. Das brandneue Harry Potter-Spiel, das weit vor der Zeit des prominenten Zauberschülers angesiedelt ist, soll am 10. Februar 2023 für die Nintendo Switch, die PlayStation 4 und 5, die Xbox One und Xbox Series sowie den PC erscheinen.