Elyon: Neuer Name für das Steampunk-Rollenspiel Ascent: Infinite Realm

Kakao Games und Krafton haben das nach wie vor in der Entwicklung befindliche PC-Online-Rollenspiel Ascent: Infinite Realm in Elyon umbenannt. Der neue Titel soll den Fokus und das Kerndesign des Spiels besser widerspiegeln. Weiter heißt es von den Machern: "Der Name Elyon spielt auf die Entdeckung einer neuen Welt an. Gleichzeitig ist es die Bezeichnung der Portale, um welche die Spieler gemeinsam mit ihrer Fraktion kämpfen, um die Macht über die Welt an sich zu reißen.

Auch ein großer Teil der Spielinhalte wurde basierend auf dem Beta-Test-Feedback aus Asien überarbeitet. Die Entwickler haben entschieden, ihren Fokus auf Kämpfe, Abenteuer, die beiden Fraktionen und individuelle Schlachten zu setzen. Das Kampfsystem wurde vom Tab-Targeting wegentwickelt und bietet nun skillbasierte, actionorientierte Kämpfe inklusive zahlreicher Anpassungsmöglichkeiten.Zusätzlich wurden die Welt und Geschichte von Elyon an die neue Ausrichtung angepasst. Trotzdem bleibt der unverkennbare Technologie- und Magieansatz bestehen." In Südkorea soll am 11. April 2020 ein weiterer geschlossener Betatest stattfinden.Letztes aktuelles Video: Spielszenen G-Star Alpha-Version