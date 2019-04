Trüberbrook: Handgemachtes Adventure nun auch für PS4, Switch und Xbox One - 4Players.de

Trüberbrook, das storybasierte Adventure mit den handgemachten Schauplätzen, erscheint heute auch für PlayStation 4, Switch und Xbox One. Der Gewinner des DCP-Hauptpreises von btf (bildundtonfabrik) und Headup Games ist für 29,99 Euro im PlayStation Store , im Nintendo eShop und im Microsoft Store erhältlich. Die physischen Box-Versionen für PS4 und Switch inklusive des 24-seitigen Reiseführers sind für 29,99 Euro im Einzelhandel verfügbar. PC-, Mac- und Linux-Spieler finden das Spiel auf Steam oder GOG.Unseren Test der PC-Version findet ihr hier : Dörfer besitzen ihren ganz eigenen Charme. In unserer Vorstellung liegen sie idyllisch zwischen Wald und See, ihre Bewohner werden morgens von Sonnenschein und Vogelgezwitscher wach geküsst und alles duftet nach Blumenwiese. Und dann gibt es da noch so Käffer wie Trüberbrook. Lust auf Point, Click und mysteriöse Köder?Letztes aktuelles Video: Konsolen-Trailer