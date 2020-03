Trüberbrook: Adventure wird für iOS und Android umgesetzt

Beim Deutschen Computerspielpreis 2019 erreichte das Spiel nach vier Nominierungen einen "Doppelsieg": Neben dem Preis für die „Beste Inszenierung“ kürte die Jury das Spiel auch als „Bestes Deutsches Spiel 2019“. Es wird trübe auf deutschen Smartphones: Publisher Headup Games hat zum einjährigen Geburtstag von Trüberbrook angekündigt, dass das Adventure im Laufe des Sommers auch für iOS und Android erscheinen wird. Der spielbare Mystery-Krimi mit seiner detailverliebt eingescannten Modelllandschaft spielt in der deutschen Provinz-Einöde einer alternativen Realität und kann mit Promi-Sprechern wie Jan Böhmermann und Nora Tschirner aufwarten.Beim Deutschen Computerspielpreis 2019 erreichte das Spiel nach vier Nominierungen einen "Doppelsieg": Neben dem Preis für die „Beste Inszenierung“ kürte die Jury das Spiel auch als „Bestes Deutsches Spiel 2019“. Zu unserem Test der PC-Fassung geht es hier.

"Die Veröffentlichung für Android und iOS erfolgt im Sommer diesen Jahres, ein exaktes Datum steht noch nicht fest. Synchronisiert u.a. von Jan Böhmermann, Nora Tschirner, Dominik Wirth und Dirk von Lowtzow trifft in Trüberbrook Mystery a la Akte X und Twin Peaks auf deutsche Folklore; eine atmosphärische Kombination, die dem Adventure beim Deutschen Computerspielpreis 2019 nach vier Nominierungen einen Doppelsieg einbrachte: Neben dem Preis für die „Beste Inszenierung“ kürte die Jury das Spiel zudem als „Bestes Deutsches Spiel 2019“.



Der Spieler schlüpft in die Rolle des jungen amerikanischen Physikers Hans Tannhauser, taucht mit ihm in das Dorfleben des völlig abgelegenen, geheimnisvollen Örtchens Trüberbrook ein und rettet – zumindest wenn alles gut geht – gemeinsam mit ihm die Welt…Während seiner Entwicklungszeit wurde Trüberbrook vom Medienboard Berlin-Brandenburg gefördert und erhielt zusätzliche Mittel durch eine sehr erfolgreiche Kickstarter-Kampagne. Das Spiel erschien vor exakt einem Jahr für Windows, Mac und Linux, sowie kurze Zeit später für Nintendo Switch, PlayStation®4 und die Xbox One.Apropos: Aktuell ist Trüberbrook auf Steam mit 50% Rabatt verfügbar.Ein fulminanter Augenschmaus, erreicht durch hohen technischen AufwandProduziert wurde Trüberbrook vom in Köln und Berlin ansässigen Produktionsstudio btf (bildundtonfabrik), unter anderem bekannt für das “Neo Magazin Royale” und die Netflix-Serie „How to Sell Drugs Online (Fast)”. Den besonderen Look des Spiels erzielte das Studio durch eine aufwendige und ungewöhnliche Produktionsweise: Zu Beginn wurden sämtliche Szenen händisch als sehr detaillierte, reale Miniatur-Modelle erstellt und dann mit echten Lichtquellen in verschiedenen Stimmungen filmisch in Szene gesetzt.Anschließend wurden sie mittels Photogrammetrie digitalisiert und durch zusätzliche digitale Bearbeitung weiter verfeinert. Erst danach wurden die Spielfiguren mit digitaler Beleuchtung integriert. Abgerundet wurden die Sets durch weitere Effekte wie Lichtspiegelungen, Partikeleffekte und Tiefenschärfe, sowie spezielle Überblendungs-Techniken zur Erzeugung dynamischer Lichteffekte und Echtzeit-Schatten."Letztes aktuelles Video: Konsolen-Trailer