Wuppo: Definitive Edition für PC und Switch angekündigt - 4Players.de

Knuist & Perzik und SOEDESCO haben eine Definitive Edition von Wuppo für Nintendo Switch und PC angekündigt . Die verbesserte und erweiterte Version des knuddeligen Action-Adventures (zum Test ) soll am 5. September 2019 via Steam GOG und eShop erscheinen. Besitzer des PC-Originals sollen automatisch ein kostenloses Update auf die Defintive Edition erhalten. Zudem soll es am Tag der Veröffentlichung eine Rabattaktion auf Steam geben, um den Titel zum halben Preis zu erwerben. Im eShop erhalten Vorbesteller derweil einen Preisnachlass von 20 Prozent.Inhaltlich versprechen die Macher neben spielerischen und audiovisuellen Verbesserungen auch neue Inhalte wie einen komplett neuen Koop-Modus sowie zusätzliche Bossgegner, Quests und Werkzeuge. Hier ein Vorgeschmack: