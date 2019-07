Io-Interactive: Dritter Hitman-Teil (vielleicht episodisch) und eine neue Marke in Entwicklung - 4Players.de

Am Ende der Dokumentation "The Fall & Rise of Hitman" fasst Danny O'Dwyer (Noclip) zusammen, dass bei Io-Interactive nicht nur an neuen Inhalten für Hitman 2 gearbeitet werde. In dem Studio wird einerseits an einer neuen Marke und andererseits an einem dritten Hitman-Spiel gewerkelt, das laut CEO und Miteigentümer Hakan Abrak auch wieder zum episodischen Veröffentlichungsmodell zurückkehren könnte - wie zum Beispiel bei Hitman aus dem Jahr 2016. Aktuell würden sich die Gedanken vorrangig um Episoden drehen, heißt es. Konkretere Angaben wurden aber nicht gemacht (ab 36:50 Min.).In dem ersten Teil der vierteiligen Dokumentation über Io-Interactive und Hitman geht es um die Trennung von Square Enix und wie das Studio lange genug überlebt hat, um mit der Hitman-Serie weitermachen zu können.