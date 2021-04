IO Interactive: Arbeitet gerüchteweise am Rollenspiel "Project Dragon"

Hitman-Entwickler IO Interactive könnte derzeit ein "Connected World"-Rollenspiel in Planung haben: Das berichtet das Magazin Windows Central , welches gerüchteweise aufgeschnappt haben will, dass im Gespräch zwischen dem Studio und Microsoft der Begriff "Project Dragon" gefallen sei. Eurogamer.net will ähnliche Infos von eigenen Quellen erhalten haben.Letztere hätten das Spiel als Titel mit "AAA-Umfang" beschrieben, dessen Release aber noch mehrere Jahre entfernt sei. Es soll eine große mittelalterliche Welt und Drachen-Kreaturen bieten. IO Interactive sei aber ohnehin schon zuvor relativ offen damit umgegangen, dass man eine dritten Marke in Arbeit habe. Der Chef des Unternehmens, Hakan Abrak, habe bereits Mitte April während seiner "Gamesindustry Live"-Ansprache darüber gesprochen, die sich auf dem Youtube-Auftritt des Branchenmagazins einsehen lässt:"Ohne zu sehr ins Detail zu gehen - wir haben ein drittes Universum, an dem wir aktiv arbeiten, welches ein wenig anders und garantiert ein Lieblingskind ist. Es ist etwas, wovon unser Haupt-Leute, unsere Veteranen im Team schon lange geträumt haben."Vor kurzem habe Gamesindustry.biz zudem die Eröffnung eines dritten Studios von IO Interactive in Barcelona enthüllt. Windows Central erwähnt zudem einige (mittlerweile gelöschte) Stellenanzeigen für "Multiplayer Network Programmers" in der "Dragon" betitelten Abteilung.