IO Interactive: Hitman-Entwickler arbeiten an neuem Fantasy-RPG

IO Interactive: „Bauen eine neue Welt“ – Langlebiges Franchise geplant





A new adventure begins at IOI. Join the party and help us realize our vision for a bold new online fantasy RPG: https://t.co/NV4TKL1cuO pic.twitter.com/m2xDZCqbZx



— IO Interactive (@IOInteractive) February 28, 2023

Die Hitman-Entwickler aus dem Hause von IO Interactive bestätigen, man würde an einem brandneuen Online-Fantasy-Rollenspiel arbeiten. Dabei handelt es sich um ein völlig neues Franchise.Wie IO bekannt gibt, befindet sich das Projekt noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase. Aus diesem Grund teilte man bislang lediglich Stück des Artworks, was zumindest einen ersten Vorgeschmack darauf bietet, wohin die Reise hingehen könnte.„Wir bauen eine neue Welt, eine neue IP – ein Online-Fantasy-RPG“, so die Entwickler es im Zuge eines frischen Blog-Posts , den das dänische Studio, welches hinter der beliebten Hitman-Reihe steht, jüngst veröffentlichte. „Eine Welt und ein Spiel, die von Grund auf so aufgebaut sind, dass sie die Spieler unterhalten und über viele Jahre hinweg ausgebaut werden können. Es fühlt sich vertraut an, doch gleichzeitig begibt sich IO Interactive auf eine Reise, wie wir sie noch nie zuvor gemacht haben.“, heißt es weiter., der Arbeitstitel zuletzt noch lautete. Schon damals sprach man von einem AAA-Titel, das in einer mittelalterlich angehauchten Welt angesiedelt sein soll. Dabei handelt es sich um ein sehr persönliches Projekt für jeden, der involviert ist, heißt es seitens der Entwickler.Nun sucht das Hitman-Studio händeringend nach Entwicklern, die sich dem Team von IO Interactive anschließen wollen, um einen Beitrag zum Entstehen seines neuen Fantasy-Projekts zu leisten. „Dies ist nur der Anfang unserer Reise in diese neue Welt, die wir erschaffen. Wir hoffen, ihr spürt die Wärme, die Gefahr, die Zusammengehörigkeit und das Herz, das wir hineinstecken… und wenn ihr das tut, würden wir uns geehrt fühlen, wenn ihr euch uns anschließt“, erklärt man abschließend.