Session: Skateboarding-Simulation startet bald im Early Access - 4Players.de

Die kanadischen crea-ture Studios haben laut Gematsu.com angekündigt, dass ihre auf Kickstarter finanzierte Skateboarding-Simulation Session am 17. September auf Steam im Early Access veröffentlicht wird. Die Fassung im Game Preview für Xbox One soll im Oktober folgen, die Vollversion erscheint vermutlich Anfang 2020.Arcade-Fans haben laut den Entwicklern keine Chance: Hier gebe es "keinen Platz für Button-Masher!" Beide Sticks kontrollieren bereits im Early Access die Balance jeweils eines Fußes, was für knifflige Switch-Tricks sorgen soll. New York soll im Größenverhältnis 1:1 nachgebildet sein, wobei sich die befahrbaren Gebiete auf Lower Manhattan konzentrieren sollen - inklusive der Brooklyn Banks und dem Bereich rund um die Wall Street. Nach dem Skaten darf man sich in einem Video-Editor inklusive VHS-Effekten austoben.Von Microsoft, auf deren Pressekonferenz der Titel präsentiert wurde, hieß es: "Inspiriert von der goldenen Ära des Skateboardens der frühen 90er und 2000er Jahre lernst Du was Skateboarden wirklich bedeutet: ein unglaublicher Sport, in dem es ausschließlich auf Kreativität ankommt und Erfolg nur durch Ausdauer, harte Arbeit und ein bisschen Wahnsinn möglich ist."Letztes aktuelles Video: E3 2018 Teaser Trailer